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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde TatvanAhlat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAD 333 plakalı kamyonet ile 26 ACG 047 plakalı Hyundai Tucson marka cip çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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