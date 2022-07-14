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Tatvan sahili tatilcilerin akınına uğradı Tatvan sahilinde 9 günlük bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Tatvan sahili tatilcilerin akınına uğradı Tatvan sahilinde 9 günlük bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesi son yıllarda turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor.
Türkiye’nin dört bir yanından 9 günlük bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, Van Gölü’ne kıyısı bulunan ve doğal güzelliğiyle tatilcilerin uğrak noktası haline gelen Tatvan’a akın etti. 9 günlük bayram tatili sürerken, yeşil ve mavinin buluştuğu Tatvan’da tatil yoğunluğu devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de kentte doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı. Tatili fırsata çeviren vatandaşlar Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyısında piknik yapmak için Feribot Parkı ve Tatvan sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler Van Gölü’nün suyunda serinlerken bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.
İstanbul’dan tatil için memleketine geldiğini söyleyen Emrah Tunç, “Hava güzeldi bizler de bundan dolayı piknik alanına geldik. Çocukları hava sıcak olduğu için Van Gölü’nde yüzdürdük. Tatvan güzel bir yer ve herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Serinlemek için Van Gölü’nde yüzdüğünü söyleyen Erva Tunç da, “Hava çok güzel, ailemle piknik yaptık. Parkta oynayıp gölde yüzdük. Hava sıcak olduğu için biz de sıcaktan bunaldık ve serinlemek için Van Gölü’nde yüzdük. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Çok keyifliydi, burada günlerim çok güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

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