Emniyet Müdürü Özcan’dan vefa örneği

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan arkadaşının adını konferans salonuna verdi.

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan’ın dönem ve ev arkadaşı olan şehit Önder Güzel’in ismi, Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki konferans salonuna verildi. 250 kişilik konferans salonuna 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Önder Güzel’in ismini verdiklerini belirten Özcan, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Hem devletimiz hem milletimiz hain FETÖ’cülere karşı dik bir duruş sergileyerek, vatanımızı ve devletimizi korumak adına çok ciddi mücadele verdiler. Benim dönem arkadaşım, devrem, ev arkadaşım olan Özel Harekat Havacılık Dairesinin bombalanmasında şehit olan Önder Güzel Müdürümüzün ismini müdürlüğümüzde bulunan konferans salonuna verdik. Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz şehitlerimizi nesiller ve ömür boyu yaşatmalıyız. Yeni nesillere unutturmamalıyız. Yüce Türk milleti her türlü hain darbe girişimine karşı esaslı duruşunu ve mücadelesini her zaman yapacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak da üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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