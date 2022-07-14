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Hizan’daki bazı köylerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İHA

Hizan’daki bazı köylerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in ilçesinde dün gece uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis’in Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 00.30 ile 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 17.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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