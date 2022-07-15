Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Tatvan’daki İbadullah Camisi’nde mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesi okutulan mevlidin ardından, 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından dualar edildi. Daha sonra vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Mevlit programına Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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