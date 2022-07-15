Vali Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Hatip Atalay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaralı güvenlik korucusunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Çağatay, ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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