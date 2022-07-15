Tatvan’da demokrasi nöbeti tutuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle Cumhuriyet Caddesi'nde demokrasi nöbeti tutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar anıldı. Tatvan’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Kur'anı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması, günün anlam ve önemine dair sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Törende konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70'e milyonlarca vatandaş bugünü ve yarınını hain darbecilere, tanklara ve toplara kahramanca ellerinde bayraklar korudu. 15 Temmuz gecesi vatanını dışarıya çıkarak koruyan ve bu uğurda mücadele eden tüm vatandaşlarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak az kalır. Darbeler bu milletin kaderi değildir. Bu haykırış dünyaya verilen büyük bir derstir" diye konuştu.

Kaymakam Tekin Erdemir ise, "15 Temmuz darbe girişimine tüm ülke canı pahasına karşı durdu. Bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Ardından Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından şehitler için dualar edildi. Program, Cumhuriyet Caddesi'nde hain darbe girişimine karşı çıkan yüzlerce insan demokrasi nöbeti tuttu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla her yaştan nöbete katılan vatandaşlar, milli birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Demokrasi nöbetine Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit, gazi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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