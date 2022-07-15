Bitlis’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan ticaret merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilaveti ile devam eden program ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resim düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı dinletildi. Programda önce milli sporcular tören alanına kadar sancak koşusu yaparak sancağı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a teslim ettiler.

Programda konuşma yapan Vali Oktay Çağatay, “Geçmişi şanlı zaferlerle dolu, milletimizin vazgeçilmezi olan silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ/PDY unsurlarınca vatanımıza ve milletimize yapılan darbe girişiminin 6. yıl dönümünde bu menfur terör eylemini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz akşamında FETÖ tarafından hayata geçirilmeye çalışılan darbe girişimi aziz milletimizin vatanına, istikbal ve istiklaline olan bağlılığı ve gösterilen şanlı direniş marifetiyle püskürtülmüştür. Bu hain darbe girişimi vatan ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü parçalanmayı amaçlamış, demokrasimiz ve milli irademiz ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Kara bir leke olarak tarihimize geçen bu menfur kalkışma girişimi milletimiz, demokrasimiz ve istikbalimiz nezdinde en üst seviyede lanetlenmiştir. Milletimizin feraseti ve cesareti sayesinde o karanlık gece gündüze, hüznümüz sevince, umutsuzluğumuz büyük bir umuda dönüştü. İşte bugün o gündür. Bugün o mutluluğu hep beraber yaşamaktayız” diye konuştu.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, “Tarihimizde bizleri böyle zor duruma sokan ikinci bir olay yoktur” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz bu millete, bu memlekete, yurdumuza, bayrağımıza ve ezanımıza yapılan en büyük ihanettir. Tarihimizde bizleri böyle zor duruma sokan ikinci bir olay yoktur. Bizim kendi bağrımızda yetiştirdiğimiz sizlerin vergileri ile sizlerin okullarında sizlerin evinde yetişen bizim inançlı insanlar dediğimiz sözde ama gerçekte alçak vatan hainleri tarafından yapılan ipleri dışarıda olan bir güruhun bayrağı indirecek ezanı indirecek anlayışı inançlı liderimiz Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz kefenimizi giydik bu yollara çıktık. Ya ölüm ya istiklal diyerek halkını sokaklara caddelere hava alanlarına çağıran bir liderin arkasında bu inançlı imanlı bu vatansever halkımız o gece imanı ile hainlerin tanklarının karşısında sipere geçti. O alçak FETÖ’cün hainleri karşılarında göğsündeki imanla darbeyi durdurmak için gerekeni yaptı.”

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise bu girişimin bir darbe girişimi değil de ülkeyi işgal etme girişimi olduğunu söyledi. Tanğlay, “Bu bir darbe girişiminden ziyade ülkenin işgal girişimiydi. 20 yıllık büyüyen bir Türkiye, kendi göbeğini kesen bir Türkiye, savunma sanayide büyüyen bir Türkiye ve bu 20 yılda E muhtıralarla hendek olaylarıyla ve gezi olaylarıyla bu yürüyüşü durdurmak istediler. Ama tabi 1725’ten sonra bu ülkenin ne kadar büyüdüğünü de gördüler. Altın vuruş yapmak istediler bu altın vuruş tarihide 15 Temmuz’du. 15 Temmuzda işgal durumuna başladılar. Çünkü Türkiye’nin çevresinde istediklerini yapmışlardı. Suriye’yi, Irak’ı işgal etmişlerdi. Bölgedeki Yemen’de Tunus’ta istediklerini almışlardı. Türkiye’de o güzide ordumuzun içinde bir grup vatan haini ve bu ülkede yıllarda dini kullanarak aslında dinle alakası olmayan bir terör örgütünün FETÖ’nün beraber işbirlikçileri 15 Temmuz’da bu işgal girişimine başladılar. Tabi hesaba katmadıkları bir şey vardı. O gün bu ülkenin başında bırakıp kaçacak bir lider değil, mazlumların dünyanın ümmetin sözünü direk söyleyen bir dünya lideri vardı” diye konuştu.

Program saat 00.13’te camilerde selaların okunmasının ardında son bulacak. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Sinan Şaşkan, Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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