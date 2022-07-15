Bitlis’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

İHA

Bitlis’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Bitlis merkezde bulunan ticaret merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilaveti ile devam eden program ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resim düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı dinletildi. Programda önce milli sporcular tören alanına kadar sancak koşusu yaparak sancağı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a teslim ettiler.
Programda konuşma yapan Vali Oktay Çağatay, “Geçmişi şanlı zaferlerle dolu, milletimizin vazgeçilmezi olan silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ/PDY unsurlarınca vatanımıza ve milletimize yapılan darbe girişiminin 6. yıl dönümünde bu menfur terör eylemini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz akşamında FETÖ tarafından hayata geçirilmeye çalışılan darbe girişimi aziz milletimizin vatanına, istikbal ve istiklaline olan bağlılığı ve gösterilen şanlı direniş marifetiyle püskürtülmüştür. Bu hain darbe girişimi vatan ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü parçalanmayı amaçlamış, demokrasimiz ve milli irademiz ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Kara bir leke olarak tarihimize geçen bu menfur kalkışma girişimi milletimiz, demokrasimiz ve istikbalimiz nezdinde en üst seviyede lanetlenmiştir. Milletimizin feraseti ve cesareti sayesinde o karanlık gece gündüze, hüznümüz sevince, umutsuzluğumuz büyük bir umuda dönüştü. İşte bugün o gündür. Bugün o mutluluğu hep beraber yaşamaktayız” diye konuştu.
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, “Tarihimizde bizleri böyle zor duruma sokan ikinci bir olay yoktur” diyerek şu ifadeleri kullandı:
“15 Temmuz bu millete, bu memlekete, yurdumuza, bayrağımıza ve ezanımıza yapılan en büyük ihanettir. Tarihimizde bizleri böyle zor duruma sokan ikinci bir olay yoktur. Bizim kendi bağrımızda yetiştirdiğimiz sizlerin vergileri ile sizlerin okullarında sizlerin evinde yetişen bizim inançlı insanlar dediğimiz sözde ama gerçekte alçak vatan hainleri tarafından yapılan ipleri dışarıda olan bir güruhun bayrağı indirecek ezanı indirecek anlayışı inançlı liderimiz Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz kefenimizi giydik bu yollara çıktık. Ya ölüm ya istiklal diyerek halkını sokaklara caddelere hava alanlarına çağıran bir liderin arkasında bu inançlı imanlı bu vatansever halkımız o gece imanı ile hainlerin tanklarının karşısında sipere geçti. O alçak FETÖ’cün hainleri karşılarında göğsündeki imanla darbeyi durdurmak için gerekeni yaptı.”
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise bu girişimin bir darbe girişimi değil de ülkeyi işgal etme girişimi olduğunu söyledi. Tanğlay, “Bu bir darbe girişiminden ziyade ülkenin işgal girişimiydi. 20 yıllık büyüyen bir Türkiye, kendi göbeğini kesen bir Türkiye, savunma sanayide büyüyen bir Türkiye ve bu 20 yılda E muhtıralarla hendek olaylarıyla ve gezi olaylarıyla bu yürüyüşü durdurmak istediler. Ama tabi 1725’ten sonra bu ülkenin ne kadar büyüdüğünü de gördüler. Altın vuruş yapmak istediler bu altın vuruş tarihide 15 Temmuz’du. 15 Temmuzda işgal durumuna başladılar. Çünkü Türkiye’nin çevresinde istediklerini yapmışlardı. Suriye’yi, Irak’ı işgal etmişlerdi. Bölgedeki Yemen’de Tunus’ta istediklerini almışlardı. Türkiye’de o güzide ordumuzun içinde bir grup vatan haini ve bu ülkede yıllarda dini kullanarak aslında dinle alakası olmayan bir terör örgütünün FETÖ’nün beraber işbirlikçileri 15 Temmuz’da bu işgal girişimine başladılar. Tabi hesaba katmadıkları bir şey vardı. O gün bu ülkenin başında bırakıp kaçacak bir lider değil, mazlumların dünyanın ümmetin sözünü direk söyleyen bir dünya lideri vardı” diye konuştu.
Program saat 00.13’te camilerde selaların okunmasının ardında son bulacak. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Sinan Şaşkan, Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da demokrasi nöbeti tutuldu
YEREL HABERLER Tatvan’da demokrasi nöbeti tutuldu
Hizan’da şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Hizan’da şehitlik ziyareti
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan ...
Ahlat’ta şehitlik ziyaret edildi
YEREL HABERLER Ahlat’ta şehitlik ziyaret edildi
Vali Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik ...
Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni ...
Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Elini kolunu sallayarak 700 TL değerinde yağ çaldı
YEREL HABERLER Elini kolunu sallayarak 700 TL değerinde yağ çaldı
Bitlis’te biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te biri gri listede 2 terörist etkisiz hale ...
Hizan’daki bazı köylerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
YEREL HABERLER Hizan’daki bazı köylerde uygulanan sokağa çıkma ...
Emniyet Müdürü Özcan’dan vefa örneği
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Özcan’dan vefa örneği
Tatvan sahili tatilcilerin akınına uğradı Tatvan sahilinde 9 günlük bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Tatvan sahili tatilcilerin akınına uğradı Tatvan ...
Sosyolog Palabıyık: “FETÖ ve PKK birbirini besleyen iki terör örgütüdür” “15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı ülkemizin Doğu ve Güney bölgelerinde ikili PKK terör devleti kurulacaktı”
YEREL HABERLER Sosyolog Palabıyık: “FETÖ ve PKK birbirini besleyen ...
Defineciler 4 bin 58 metredeki tarihi mezarlığa dadandı Süphan Dağı’nın zirvesindeki ‘Kırklar Mezarlığı’ defineciler tarafından tahrip edildi
YEREL HABERLER Defineciler 4 bin 58 metredeki tarihi mezarlığa ...
Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı Tatvan'da dolunay eşliğinde halay çektiler
YEREL HABERLER Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası ...
Hizan'da bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Hizan'da bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan ...
Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı’na tırmandılar
YEREL HABERLER Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan ...
Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı
YEREL HABERLER Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.