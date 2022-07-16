Hizan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” program düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının 6. yıldönümü nedeniyle Hizan Kaymakamlığınca program düzenlendi. Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Akabinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek yaptığı konuşmada, “Yüce Milletimizin yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu, harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, parçalamak ve sömürge yapmak, rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ'cü hainler, alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması, devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetlerin içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri ve diğer hain unsurlar, milletin parasıyla alınan silahları, milletin adamı olan Cumhurbaşkanımıza, milletin kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Devletin güvenlik kurumları ile birlikte, bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, Milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm Kahraman Gazilerimize Şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi, Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" dedi.

Daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. İlahiler okunduktan sonra İlçe Müftüsü Bilal Şengül tarafından dualar okunarak, 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı sinevizyon gösterimi sergilendi.

Programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir, Kurum Amirleri, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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