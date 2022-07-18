120 haneli köyün nüfusu genç çiftin düğününde 3 bin oldu

Bitlis’in Hizan ilçesindeki 120 hanelik Süttaşı köyünün nüfusu genç çiftin düğününde 3 bini bulurken, çekilen halayın ucu bucağı ise görülmedi.

Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünde Erdal ve Nilay Çetin çifti yapılan görkemli düğünle dünya evine girdi. Çiftin sevenlerinin köye akın etmesi sonucu 120 hanelik köy bir günde 3 bin kişiyi buldu. Köy meydanında yapılan düğünde yerel sanatçılar sahne alırken, misafirler hep birlikte kol kola halay çekti. Metrelerce uzunluğa ulaşan halayın ucu bucağı görülmezken, o anlar havadan da görüntülendi. Aynı zamanda gelin ve damat ise takılan paralardan dolayı adeta görülmedi.

Çok eğlenceli ve kalabalık bir düğün olduğunu belirten Erdal Çetin, “Süttaşı köyünde düğünümüzü yaptık. 120 hanelik köyümüzde 3 bin misafir geldi. Gelen tüm misafirlere teşekkürlerimizi sunarız. Yöresel sanatçılarımız düğümüze eşlik etti. 13 farklı halk oyunu oynandı. Düğünümüz çok kalabalıktı. Güzel oldu. Binlerce kişi tek seferde halay çekti. Yemekler yenildi ve eğlenildi. Ankara, İstanbul, Kayseri, Karabük, İzmir, Gebze, Samsun, Elazığ olmak üzere birçok ilden misafirlerimiz geldi. İstanbul’da ikamet ediyorum. Yöremizin düğünleri çok güzel oluyor. Ailem burada ikamet ettiğinden dolayı düğünümü halkım ve ailemle birlikte burada yapmak istedim. Eşimde beni kırmadı ve düğünümüz köyde oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.