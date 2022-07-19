Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Özer, "Son 20 yılda eğitimde devrim yaşanıyor. İstanbul'da Ankara'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Muğla'da Türkiye'nin hiçbir ilini ayırmadan bu ülkenin çocuklarının eğitime çok rahat erişebilmeleri için devasa yatırımlar yapıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi. Muş Havalimanı'nda yetkililer ve partililer tarafından karşılanan Bakan Özer, daha sonra kara yolu ile geldiği Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kurum amirleri ve köylüler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

'BİTLİS'İN EĞİTİM DÜZEYİNİ, ÇOK DAHA YÜKSEKLERE ÇIKARTACAĞIZ'

Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Özer, Bitlis´te bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Son 20 yılda eğitimde devrim yaşandı. İstanbul´da Ankara´da, Hakkari´de, Bitlis´te, Muğla´da Türkiye´nin hiçbir ilini ayırmadan, bu ülkenin çocuklarının eğitime çok rahat erişebilmeleri için devasa yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu eğitim seferberliği yaşandı bu ülkede. 20 yıl gibi kısa bir sürede bir devletin, toplumun tarihinde kısa bir döneme tekabül eden eğitimdeki makus tarihinde çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Okullaşma oranı diye rakamlardan biliyoruz. Uluslararası veriler var. 2000´li yıllarda eğitimdeki okullaşma yüzde 11 iken, şu anda yüzde 93. Ortaokullarda yüzde 44´lerden yüzde 90´lara geldi. Yüksek öğretimde yüzde 14´lerden yüzde 48´lere geçti. Eğitimin tüm kademelerindeki eğitime girişleri artırıldı. Niye artırıldı? Ülkelerin en büyük sermayesi beşeri sermayesidir. Diğer ülkelerle gelişmiş ülkelerle rekabet edecek en önemli unsur beşeri gelişmedir" dedi.

"Diğer ülkelerin 2000 yılından çok önce sağladığı başarıyı, 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık" diyen Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece bunu mu yaşadık? Hayır. 2000´li yılların öncesinde toplumsal mühendislik projelerinin hasarlarını da onardık. Düşünün başörtülü kızlarımız eğitim haklarından mahrum bırakılırken, bu dönemde bu problem çözülüyor. Kar sayı uygulamasını hatırlayın. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan ve yüksek öğretimi kısıtlayan uygulamanın bu dönemde hasarı giderildiği bu dönemdeydi. Son 20 yıl hem eğitimde toplumsal taleplerin dikkate alındığı, demokratikleştiği ve aynı zamanda okullaşma oranının maksimum düzeye çıktığı bir dönem yaşadık. Bunu yöneten bir liderimiz var. Onun ve taşrada öğretmeninden velisine ve öğrencisine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu okulumuzun açılmasında emeği geçen başta Bitlis Valimize, vekillerimize ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz."

'BİTLİS, DAĞINIK BİR COĞRAFYA'YA SAHİP'

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, kentin 350 bin nüfusa, 350 köy ve 250 mezrası ile dağınık bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Bu coğrafi yapı içerisinde 6 bin 111 öğretmen arkadaşımızla birlikte 101 bin öğrencimize, 703 öğretim kurumumuzda hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye´deki en fazla yatılı öğrenci potansiyeli sanırım bizde. 20 bine yakın yatılı öğrencimiz var. Şükürler olsun ki; bugün hiçbir güvenlik problemi olmayan en ücra köyde bile en genç öğretmen arkadaşımızla beraberiz, huzur içerisinde eğitim öğretimi sağlıyoruz. Bu manada büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de büyük destekleriniz var. Sizleri de her zaman yanımızda görüyoruz. Okulumuz 16 öğrenciye hizmet verecek. 10´u ilkokul, 6´sı da ana sınıfı olmak üzere, ayrıca yaşam merkezi kimliği kazandırdık. Milli Eğitim Bakanımızı da bilgileri doğrultusunda bugün bu projenin açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Özer ve beraberindekiler açılışın ardından Bitlis Valiliği'ne geçerek, eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-07-19 14:08:39



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