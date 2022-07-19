Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

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Bitlis’in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri pompası, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan 2 kişi, bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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