Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Bitlis’te pomza yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, BitlisDiyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Salih Hasanoğlu yönetimindeki 49 AAE 643 plakalı pomza yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, sürücü Mehmet Salih Hasanoğlu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.