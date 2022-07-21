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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, BitlisDiyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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