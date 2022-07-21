Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

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Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, BitlisDiyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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