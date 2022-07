Doğu Anadolu Fuarı Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Fuarı çerçevesinde yapılan futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Tatvan Belediyesi tarafından 54’üncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Fuarı çerçevesinde organize edilen futbol turnuvası, heyecanlı final karşılaşmaları ile sona erdi. Tatvan’da bulunan bir halı sahada organize edilen futbol turnuvasına esnaf, kurum ve mahalle kategorilerinde yaklaşık 600 sporcu katılım sağladı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen futbol turnuvasının finali yoğun ilgi görürken, sporcular ise şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile turnuvanın kapanış programına katılan Tatvan Belediye Başkan yardımcıları Necdet Ökmen ve Bülent Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.



“Tatvan’da dipdiri bir gençlik var”

Futbol turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, “Yaklaşık bir ayda 37 takım şampiyon olmak için mücadele etti. Turnuvanın sonunda asla kaybeden olmadı. Spor, gençler ve herkes kazandı. 600 Tatvanlı genç bu müsabakaya katıldı. Bütün gençlerimizi ve başta belediye başkanımızı, yardımcılarını ve bu organizasyona emek veren herkesi tebrik ediyorum. Tatvan’da dipdiri bir gençlik var. Tatvan’da sporu ve sporcuyu seven ciddi bir halkımız var. Bizlerde bu yetişen çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda spor yapması için geçen yıldan bu yana bir seferberlik başlattık. Bu sene Tatvan’da spor sahalarını, gençlik spor merkezlerini, tenis kortları ve yüzme havuzları için çalışmalara başladık. İnşallah bu yıl en kısa zamanda bitirip gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız. 54’üncüsü düzenlenen fuar etkinlikleri her yıl inşallah böyle güzel bir şekilde geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Spor faaliyetlerine yoğun bir katılımın olduğunu belirten Futbol Turnuvası Komite Sorumlusu Polat Bozkurt ise “Çok güzel bir sezon geçirdik. Bölgemiz açısından spor faaliyetlerinde yoğun bir katılım oldu. Daha ileriye götürebilmemiz için belediye başkanımızın büyük bir emeği var. Hem ilden hem de il dışından sporcu yetiştirebilmek için çok güzel faaliyetlerimiz olacaktır. Çok güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen başta Tatvan Belediyesi olmak üzere mahalle, esnaf ve kurumlardan yarışmalara katılan tüm sporcu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Seneye tekrardan aynı coşku ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

