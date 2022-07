Bakan Kurum: Raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 ayrı yatırımın toplu açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefeti eleştirerek, "Muhalefet, bir türlü iktidara gelemeyince son 20 yıldır da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere Bitlis'e geldi. Muş´tan karayoluyla Bitlis´e gelen Bakan Kurum ve beraberindekiler Cuma namazını Bitlis merkez Ulu Cami´de kıldı. Bakan Kurum Cuma namazı sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştirerek, bakanlığı tarafından yürütülen Bitlis Dere Islahı projesi hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Kurum burada projenin kasım ayına yetiştirilmesi talimatını vererek, açılışı bu yılın kasım ayında gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bakan Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte Millet Bahçesi açılış ve TOKİ Beş Minare Konutları anahtar teslim programının yapılacağı alana geldi.

21 AYRI YATIRIMIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, İlbank İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi, Beşminare Mahallesi Konutları gibi 21 farklı yatırımın toplu açılış törenlerine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 farklı yatırımı Bitlis'e kazandırdıklarını söyledi. Bakan Kurum, 4 yıl önce göreve geldiği zaman ilk ziyaret ettiği yerlerden birinin Bitlis olduğunu o gün mutlulukla hüznü bir arada yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu meydana geldiğimde, mutlulukla hüznü aynı anda yaşadığımı bugün gibi hatırlıyorum. Mutluydum. Çünkü sizler bizi bir evladınız, evinizden biri gibi karşıladınız. Allah her birinizden razı olsun. Tabi bir yandan da hüzünlenmiştim. Çünkü bu meydandan başlayarak, bütün bu çevre, dere boyunca aslında bir tarihin, bir kültürün, Selçuklumuzun hatıralarıyla doluydu. Fakat o gün bu dere yatağı ve çevresi adeta bir çöküntü alanına, bir mezbeleliğe dönüşmüştü. Hâlbuki bu meydan; şiirlere, romanlara konu olmuş bir mekandı. Bize atalarımızdan, evliyalardan emanet olan bu güzellikleri kendi elimizle bozduk. Her yerinde tarihin, ilmin, şiirin, sanatın, Allah dostlarının izlerini taşıyan bu mekan; maalesef çok kötü, çok acı durumdaydı. Birçok tarihi eserin üzeri metruk binalarla kapatılmış, harap olmuştu. Bu memleketin bir evladı, bu aziz milletin bir ferdi olarak bu durum hem beni hem de Bitlisli kardeşlerimizi çok derinden etkilemiş, yaralamıştı. O ilk andan itibaren, tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla; hep birlikte kollarımızı sıvadık. Ecdat yadigârı bu güzel şehir için gece demedik, gündüz demedik, çalıştık. Bugün tam 45 ilimizde yaptığımız, en güzel örneklerini Bursa'da, Erzurum'da, Sinop'ta, Ankara'da inşa ettiğimiz tarihe vefa, geçmişe saygı projelerimizden birini de burada gerçekleştirmeye başladık."

'BUGÜN YENİ BİTLİS'LE BULUŞUYORUZ'

Bakan Kurum, Atatürk, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba Mahallelerini kapsayan, Mutki Köprüsü'nden başlayıp Ulu Cami ve kale etrafını da içerisine alan eski sanayi bitimine kadar devam eden dere güzergâhını baştan aşağı yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Allah'a hamdolsun bu yenileme projemizle bugün, o ilk anlarda hep birlikte hissettiğimiz hüzün bulutları dağılıyor. Şanlı ecdadımıza borcumuzu hep birlikte ödüyoruz. Bitlis'in en büyük hayalini gerçekleştiriyoruz. Bitlis'in ne kadar güzel bir şehircilik eseri, nasıl bir açık hava müzesi olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz; bugün Yeni Bitlis'le buluşuyoruz. Kamulaştırma, esnafa sunduğumuz dükkânlar ve arsa bedelleriyle birlikte 1 milyarı bulan yatırım değeriyle santim santim hesapladığımız ve adeta bir arkeolog gibi titizlikle çalıştığımız bu özel tarihi ihya projesiyle, Bitlis'te artık yepyeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.

'TÜM SOKAKLARI TARİH VE KÜLTÜR KOKACAK'

Dere yatağına inşa edilmiş olan konut ve dükkânların bulunduğu yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, kamulaştırma, tahliye ve yıkım işlerini vatandaşların rızasını alarak tamamladıklarını da belirten Bakan Kurum, "Şimdi hızlıca dereyi ıslah edeceğiz. Restorasyonları tamamlayacağız. Millet bahçesi ve parklarla çevre düzenlemesini bitireceğiz. Projemizin tüm detayları tamamlandığında, burada yürürken sağınıza dönecek İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir eserine selam vereceksiniz. Solunuza bakacak bir Selçuklu Medresesi'nden kaside sesleri dinleyeceksiniz. Biraz ileri gidecek bir hamamı görecek, az daha ileride bir tarihi köprüden geçeceksiniz. Adeta tarihin içinde kaybolacak, bir kültür yolculuğu yapacaksınız. Tüm sokakları tarih ve kültür kokacak bu aksa gelenler, 1-2 gün daha fazla kalalım, burayı yaşamaya devam edelim diyecekler" dedi.

Bitlis'te tarihi ihya projesi içerisindeki millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturduklarını anlatan Bakan Kurum, Bitlis Beşminare Mahallesi'de ise, TOKİ Başkanlığı'nca inşaatları tamamlanan 507 yeni yuvanın, ticaret merkezinin, caminin anahtarlarını teslim edeceklerini söyledi. Bakan Kurum, "İller Bankamız ve belediyemizle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüteceğimiz bisiklet yolunun temellerini bugün yine beraber atıyoruz. Son olarak da içme suyundan kanalizasyon hatlarına, cadde ve sokak sağlıklaştırmadan güneş enerjisi sistemlerine kadar, onlarca projenin kurdelesini hep birlikte kesiyoruz. Bitlis'te tarihi hem değiştirecek, hem de yeni bir tarihi başlatacak ihya projelerimiz, yeni yuvalarımız, millet bahçemiz, tüm altyapı çalışmalarımız, Selçuklu Mirası Bitlis'e, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BİTLİS'E 7 MİLYARLIK DEV YATIRIMLAR KAZANDIRDIK'

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bitlis'e sadece çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 7 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdıklarını belirten Bakan Kurum, "Bitlis, Ahlat, Tatvan ve Mutki'de 5 millet bahçesi projemiz hızla devam ediyor. TOKİ'mizle bugüne kadar 2 milyar lira yatırım değeriyle 4 bin 449 konut ve sosyal donatıyı sizlerin hizmetine sunduk. Bitlis Merkez Beş Minare Mahallesi'nde 1'inci etapta 317, 2'inci etapta 190 sosyal konutumuzu bugün vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yine İller Bankamızla Bitlis'te toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 164 projeyi tamamladık. 125 milyon liralık 7 projemizin de çalışmaları devam ediyor. Merkez, Hizan, Mutki ve Aydınlar ilçelerinde 196 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Tatvan ve Ahlat atık su arıtma tesisi, merkez güneş enerjisi santrali başta olmak üzere, tamamladığımız projeleri de siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

'ADETA SİYASİ BUHRANA YAKALANDILAR, TABİRİ CAİZSE RAYDAN ÇIKTILAR'

Yaptıkları çalışmalarda sadece milleti dinlediklerini belirten Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: "Muhalefet, bir türlü iktidara gelemeyince son 20 yıldır da milletimiz sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu. Proje yerine video çekip fragman yayınlayanlar, temel atmak yerine Tweet atanlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar, milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar. Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Anka Park´ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Anka Park´ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, bu aziz şehirde tarihi adımlar atıyor. Bitlislilerin on yıllarca beklediği temelleri atıyor. Yarın da Kayseri'de milyarlarca lira yatırım değerinde yatırımları hizmete alıyor, yenilerinin temellerini atıyorlar. Tabi vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar içerisinde, bahçeler içerisinde, oyun alanları içerisinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var: "Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz. Yani insan diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek"

Bu meselenin sadece bur Anka Park meselesi olmadığını bunun CHP zihniyeti meselesi olduğunu da belirten Bakan Kurum, "Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki seçenek var. Ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medya algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan bu projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı gencimize istihdam sağlayacaksınız. Burayı yükselen Ankara'mızın en güzide mekânlarından biri haline getireceksiniz ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız engelleniyoruz yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız. Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralının hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız. Açık ve net söylüyorum. Biz bugüne kadar Bitlisimizde, İstanbulumuzda, Ankaramızda, 81 ilimizde hiçbir alanın sahipsiz kalmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmemizi kimse bizden beklemesin. Bizler eser üretmeye, hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşayabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önce 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden rekor bir oyla tekrar seçecek, ardından da 2024 yerel seçimlerinde, AK Belediyelerimizle yola devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Çünkü Bitlis bizimle yürüyor, çünkü biz Bitlisli kardeşlerimizle yürüyoruz, Selçuklu torunlarıyla yürüyoruz, bunu da en büyük şeref, en büyük onur, en büyük paye olarak görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan kurum burada fidan dikerek kütüğe tabela çaktı; daha sonra da Bitlis Belediyesi'ni ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

