Nemrut Krater Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, Akdeniz ve Ege bölgesini aratmayan sahili ve koyları ile ziyaretçilerini mest ediyor.

Toplam 13 kilometrekarelik yüzölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Özellikle havaların iyice ısınmaya başlamasıyla serinlemek isteyenlerin akın etmeye başladığı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliği ve eşsiz sahilleriyle adeta Ege ve Akdeniz’i aratmıyor. Buz gibi suyu ile sıcaktan bunalanları serinleten Nemrut, masmavi görüntüsü ile ise kendine hayran bırakıyor.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut kraterine gelen bir grup genç ise gölün serin sularında hem yüzdü hem de botla açılarak doğal güzelliğin tadını çıkardı. Hafta sonunu fırsat bilip 4 arkadaşıyla birlikte Nemrut Krater Gölü’ne yüzmeye gelen Turgut Sancak, Nemrut Krater Gölü’nün Ege ve Akdeniz sahillerini aramadığını söyledi. Daha öncesinde birçok farklı yeri ziyaret ettiğini ancak Nemrut’un gerek doğası, gerek doğal güzelliği ve gerekse havası ve suyu ile apayrı bir yer olduğuna dikkat çeken Sancak, herkese bölgeyi ziyaret etme ve bu doğal güzellikleri yaşamaya davet etti.

Gençlerden Muhsin Özmen ise Nemrut kraterinde bir yandan yüzme keyfi yaşarken diğer yandan ise botla gölü gezme imkanı bulduklarını söyledi. Nemrut Krater Gölü’nün kendine özgü doğal bir güzelliği olduğuna dikkat çeken Özmen, "Kavurucu sıcaklarda Nemrut’ta yüzmek ayrı bir keyif verdi. Biz hem serinledik hem de keyif aldık. Burayı herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül de, BİGACEM olarak 2022 yılını Nemrut Kalderasını tanıtma yılı olarak ilan ettiklerini anımsatarak, yapılan tanıtım faaliyetleri sayesinde kalderaya olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

