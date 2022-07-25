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Bitlis’in düşman işgalinden kurutuluşunun 106. Yılı

İHA

Bitlis’in düşman işgalinden kurutuluşunun 106. Yılı

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebeti ile kentte 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından organize edilen kutlamalar 4 gün boyunca dolu dolu geçecek. 5 Ağustos günü başlayacak olan kutlamalar çerçevesinde yöresel ürün sergileri, yemek yarışmaları, sünnet şöleni, gençlik festivalleri ve çocuk şenlikleri gibi etkinlikler düzenlenecek.
Yine 5 ve 8 Ağustos günleri her akşam 20.30’da Manuş Baba, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Erdem ve en son akşam ise Zara konserleri olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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