Ahlat’ta 83 hafız için mezuniyet töreni yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Erkek ve Amine Hatun Yatılı Kız Kur’an kurslarındaki hafızlık eğitimini tamamlayan 14’ü kadın ve 69’u erkek olmak üzere toplamda 83 hafız için Abdurrahman Gazi Türbesi önünde mezuniyet töreni düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan ve hafızların isimlerinin takdim edildiği törende konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ailelere ve eğitim veren hafızlara teşekkür etti. Elmastaş, “Gerçekten çok anlamlı bir program ve burada aranızda olmaktan çok mutluyum. Çünkü çok önemli bir mekandayız. Abdurrahman Gazi Türbesi’ndeyiz. Kubbetül İslam Ahlat’tayız. 2 yıllık bir emeğin sonucu bugün çok güzel sonuçlanmış. Bugün 83 genç kardeşimiz hafızlık belgesi alacak. Hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ise bu güzel hizmetin devam etmesini Allah’tan niyaz ederek, “İnşallah dünya durdukça şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan toprakları üzerinde ezanlar dinmeyecek, bayraklar inmeyecek, bu mukaddes topraklar üzerinde keklimei şehadet ve kelimei tevhit sedaları, Kur’an sedaları hiçbir zaman azalmayacaktır. Bugün 69 erkek ve 14 kız hafızlık belgesini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığımız da durmadan bu işin plan ve programını yapıyor. İl dahilinde 18 medresemiz var. Bu medreselerin her birinde birer ikişer sınıfta hafızlık var. Rabbim hafızlık merasimimizi hayırlı eylesin. Burada hayırlı nesil yetişecek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, hafızları yürekten kutladıklarını belirterek, hafızları yetiştiren hocalara ise minnet duyduklarını söyledi. Çoban, “Her şey aslına rücu eder. Ahlat Kubbetül İslam. Bugün Abdurrahman Gazi Hazretlerinin Türbesi önündeyiz. Hafızlıkla ilgili gelen taleplere baktık. Herkes Ahlat’ı istiyor. Burayı talep eden hafızlara buradan sesleniyoruz. Size uygun mekanlara tüm gücümüzle kuvvet vereceğiz. İnşallah onların hayat bulmasını da sağlayacağız. Muazzam işler başarılıyor. Tüm Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatını ve emek veren herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ise hafızlık merasim törenine katılan herkese teşekkür ederek, hafızlık kursuyla ilgili genel bilgiler verdi.

Daha sonra birer selamlama konuşması yapan Bingöl Müftüsü Mustafa Topal ile Bilecik Müftüsü Ali Erhun ise hafızlık merasim törenine katılmaktan ve Ahlat’ta bulunmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından 83 hafız belgelerini davetlilerden aldı. Programın kapanışında Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından dua yapıldı. Duanın ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla program sona erdi. Programa çevre ilçelerin müftüleri, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

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