Elektrik arıza ekiplerinin başı arılarla dertte

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) arıza ekiplerinin başı eşek arılarıyla dertte.

VEDAŞ ekipleri, sayaçlarla ilgili çeşitli işlemler yapmak istedikleri zaman sayaç kutularının içine yuvalarını yapan eşek arıları engeli ile karşılaşıyorlar. Ekipler; sayaç okuma, sayaç takma ve kaçak tespiti yapmak istedikleri zaman sayaç kutularının içinde yuva yapan eşek arılarının engeliyle karşılaşıyor. Bazen dumanla bazen de arıcı tulumu giyen ekipler, zaman zaman ise eşek arılarının sokmalarına maruz kalarak hastanelik bile olabiliyorlar.

Bu nedenle VEDAŞ arılarla mücadele anlamında ekipler kurarak, köy köy, mahalle mahalle ve ev ev gezerek sayaç kutularını eşek arılarından temizliyor. Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyünde 42 derece sıcaklıkta arıyla mücadele eden ekipler, böcek ilacı ile sayaçları temizleyerek ekip arkadaşlarına daha rahat çalışma ortamı hazırlıyorlar.

VEDAŞ personellerinden Erkan Demir, ister istemez arıların yuvalarını bozmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bitlis’in coğrafi konumu nedeniyle çok zor şartlar altında çalışmaktayız. Gerek kışın eksi derece gerekse yaz aylarından 40 derecenin üstünde bir sıcaklıkta çalışıyoruz. Vatandaşların talepleri üzerine sayaç kontrolü, sayaç mühürleme, sayaç değiştirme ve kaçak kontrolü yapmaktayız. Özellikle sayaçların kutularına yuva yapan eşek arılarıyla gerek arıcı tulumu giyerek gerek dumanla gerekse böcek ilacı ile müdahale ediyoruz. Özellikle sayaç okuyan arkadaşlar bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Bundan dolayı bizlerde bu görevi üstlendik. Tek tek evleri gezip sayaçları kontrol edip arıların yuvalarını ister istemez bozmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

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