Sağlık Müdürü Demiray: “Önlem alınmadığı sürece vakalar yeniden artış gösterecek”

– Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, vakaların yeniden artış gösterdiğini ve muhakkak vatandaşların hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda artış gösteren Covid19 vakalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Müdür Demiray, Bitlis’te son günlerde Covid19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Nisan ve mayıs aylarında hiç PCR Covid19 hastamız yokken, şu an günden güne sayılarımız artıyor. Temmuz ayında Türkiye genelinde bir artış yaşandı. Hastanelerde yatışımız çok fazla artmadı. Şu an için yaklaşık 9 PCR pozitif hastamız hastanemizde yatmaktadır. Yoğun bakımda hiç pozitif hastamız yok. Solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız var. Bundan dolayı yine tedbiri elden bırakmamak lazım. Özellikle kronik hastalığı olan 65 yaş üstü bireylerin hatırlatma doz aşısını yapması gerekiyor. Maskeye tekrardan önem vermemiz gerekiyor” dedi.

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