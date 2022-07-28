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Sosyolog Doç. Dr. Palabıyık: “Altılı masanın adayını son kertede üvey evlat HDP belirleyecektir”

İHA

Sosyolog Doç. Dr. Palabıyık: “Altılı masanın adayını son kertede üvey evlat HDP belirleyecektir”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, bölgede yaptığı saha çalışmalarında özellikle seçim sürecinde altılı masanın adayına dair HDP’nin her yerde adayın kendileri tarafından belirleneceği söylediğini belirterek, “Altılı masanın adayını son kertede üvey evlat HDP belirleyecektir” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, İHA'ya yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’na karşı kurulan ve içinde resmi olarak yer almasa da gölgesinin masanın üstünde olduğu bilinen HDP’nin, altılı masa için iddialar ileri sürdüğünü ifade etti.
Palabıyık, “Bölgede birçok kente çeşitli zamanlarda seyahatler yapıyorum. Bir sosyolog olarak bölgenin nabzını tutmak görevim, çünkü göç, siyaset, mültecilik, kalkınma gibi birçok başlık bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle AK Parti ile birlikte kurulan Kalkınma Ajanslarının önemli girişimleri sayesinde birçok alanda pozitif gelişmeler yaşanıyor. Mesela gıda üzerinden yapılan spekülasyonları önlemek adına bu ajanslar tarım bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyor. Mesela Muş ilinde ciddi oranda Ayçiçeği ekildi. Diğer illerde de Mısır ve benzeri tarım ürünlerinin ekimi hızlandı. Ama tüm bunlara rağmen Millet İttifakı ve bileşenleri kara propaganda yapmaktan geri durmuyor. Nasıl çıktığı bilinmeyen buğday tarlaları yangınları neredeyse Millet İttifakı’nı mutlu edecek pozisyona getirmiş. Fakat Millet İttifakı sadece altı partiyi kapsamıyor, en önemli ortakları HDP’dir. HDP’nin, fotoğraflarda veya başka görüşmelerde masada olmaması veya üvey evlat muamelesi görmesi HDP’ye oy verenleri oldukça kızdırmış durumdadır. HDP, masanın bir karesinde olmak için can atıyor ama İyi Parti bunu kabul etmiyor fakat İyi parti de, HDP olmadan olmayacağını biliyor, bu sebepten HDP’nin yaptıklarına hiç ses çıkarılmıyor. Son Irak olayında dahi neredeyse HDP’ye destek olacak tavırlar sergilenmesi bunların örneklerinden sadece biridir. Tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu, arayı bulmak için herşeyi yapmaktadır. Bu sebepten Altılı Masanın Adayını son kertede üvey evlat HDP belirleyecektir” dedi.

“FETÖ, Altılı Masa’ya göz kırpıyor”
“FETÖ ve bileşenlerinin Altılı Masa’ya göz kırptığını” belirten Sosyolog Palabıyık, “FETÖ, en güçlü olduğunu iddia ettiği dönemde yenildi. Sürekli olarak iktidarı eleştiren Altılı Masa ise FETÖ’yü yeniden güçlendirme gayreti içindedir. Özellikle Babacan’ın, Ergenekon açıklamaları ve Kılıçdaroğlu’nun KHK’lıların hepsini iade edeceğiz sözleri, FETÖ’nün, Altılı Masaya yakınlık duymasını sağlamaktadır. FETÖ’nün siyasi ayağını araştırmak isteyen Altılı Masa, ABD’nin verdiği destek ile birlikte yürümektedir. Biden’ın, ‘Erdoğan’ı seçimle devireceğiz’ sözleri, bizzat Altılı Masa tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Arap ülkelerinin, özellikle AB ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yapmalarına rağmen, ülkemize yaptığı yatırımları sürekli eleştirmekte ve kaos ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Mesela Mehmet Efe Çaman isimli biri FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemekte ve Altılı Masaya FETÖ adına çağrı yapmıştır. Ayrıca yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin, Altılı Masaya duydukları yakınlık da çok nettir. İstanbul ve Ankara seçimlerinde FETÖ’cü hainlerin neler söyledikleri de kayıtlıdır. Ciddi anlamda Altılı Masa, FETÖ’cülerin umudu haline gelmiştir. KHK’lıların göreve iadesi bile herşeyi açıklamaktadır. Böylece hukuki düzenin FETÖ savcılarına teslim edilmesiyle birlikte 15 Temmuz resmi bayram olmaktan çıkarılacak ve yurt dışındaki tüm firari FETÖ’cüler Türkiye’ye geri getirilmeye çalışılacaktır. Altılı Masanın bu tutumu ülkemizin bekası için oldukça tehlikelidir. Millet İttifakı resmen FETÖ’ye göz kırpmaktadır” şeklinde konuştu.

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