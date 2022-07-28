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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’teki kazalar kameralara yansıdı

İHA

Bitlis’teki kazalar kameralara yansıdı

Bitlis’te farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları şehir kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bitlis'te şehir kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Trafikte kuralların önemine dikkat çekmek amacıyla paylaşılan görüntülerin birinde hız yapan aracın Bitlis–Tatvan sınırındaki Üçyol Kavşağı’na girerken virajı alamayıp refüje, ardından yönlendirme tabelasına çarpıp takla attığı görülüyor. Yine aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kaza görüntüsünde ise hızla kavşağa giren bir aracın kırmızı ışık yanması nedeniyle beklemede olan araçlara arkadan çarptığı görülüyor.
Bir başka görüntüde ise yine hızla kavşağa girip direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün İl Emniyet Müdürlüğüne yakın kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen araçların arasına daldığı görülüyor. Şehir merkezinde yaşanan kazada ise bir aracın beyaz eşya tamiri yapan iş yerinin önündeki beyaz eşyalara çarparak savrulduğu görüntülere yansıyor.
Öte yandan, Tatvan–Ahlat karayolunda meydana gelen kazada ise bir araç, Adabağ köyü kavşağından dönmek için aniden önüne kıran tıra yandan çarpıyor. Yaşanan kazaların çoğu maddi hasarla atlatılırken, yapılan kural hataları ve sürücülerin bir anlık dalgınlığının nelere sebebiyet verdiği ise bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” sloganıyla paylaşılan görüntüler, trafikte kuralların ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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