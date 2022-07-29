Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere 'Kanık Bursu' verilecek



Özcan ÇİRİŞ, (DHA)BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Geçtiğimiz yıllarda Eren Ailesi tarafından öğrencilerimize burs veriliyordu. Bu yıl da Ahlat'taki, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda eğitim görecek öğrencilere, 'Kanık Şirketler Grubu' burs verecek" dedi.

Eren Şirketler Grubu'ndan sonra, Kanık Şirketler Grubu'nun da Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrencilere burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, geçtiğimiz yıllarda Eren Ailesi tarafından başlatılan öğrenci burslarına bu yıl Ahlat´taki Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu´nda eğitim görecek öğrencilere de, Kanık Şirketler Grubunun burs vereceğini açıkladı.

Prof. Dr. Elmastaş, Eren Üniversitesi´nin 2007 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir üniversite olduğunu, kurulduğu günden bu yana kente, bölgesine, ülkesine hizmet etmeyi görev edinen ilin yükseköğretim kuruluşu olduğunu söyledi.

Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversitesi, bünyesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin A´dan Z´ye ihtiyaç duyacakları hemen hemen tüm imkânların olduğunu ifade ederek," Modern yapılara sahip Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 20 ye yakın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversitedir. Eren Üniversitesi, Eren Holding´in katkılarıyla yoluna devam eden bir devlet üniversitesidir. Bu yönüyle üniversitemizi diğer devlet üniversitelerinden ayıran en büyük özelliği, Eren Holdingin Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerine tanıdığı ayrıcalıklardır. Bu yıl öğrencilerimize Eren Holding iş birliği ile oldukça geniş bir burs olanağı sunduk" dedi.

Elmastaş, Bitlisli iş insanlarının verdikleri burs olanaklarının Türkiye´nin hiçbir üniversitesinde olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Mühendislik Mimarlık Fakültemizin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde tercih ederek yerleşen ilk 10 öğrenciye burs taahhüdünde bulunuyoruz. Birinci sırada yerleşen öğrenciye 2.400 TL, İkinci sırada yerleşen öğrenciye 1.800 TL, üçüncü sırada yerleşen öğrenciye 1.200 TL, dört ile onuncu sıralara yerleşen öğrencilere ise aylık 900 TL olmak üzere, 4 yıl eğitim süresince karşılıksız burs verme taahhüdümüz bulunmaktadır. Geçen yıl da aynı bursu vermiştik. Ancak bu yıl kapsamı biraz daha genişlettik. Diğer fakültelerimize de bu bursu yaygınlaştırdık. Mühendislik Mimarlık Fakültemizin dışındaki diğer lisans düzeyinde eğitim veren tüm fakülte bölüm ve programlarımıza yerleşen ilk üç öğrenciye, yine birinci sırada yerleşen öğrenciye 2.400 TL, İkinci sırada yerleşen öğrenciye 1.800 TL, Üçüncü sırada yerleşen öğrenciye ise 1.200 TL burs taahhüdümüz bulunmaktadır. Ahlat ilçemizdeki Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine ise Kanık Şirketler Grubu önemli bir burs olanağı taahhüdünde bulundu. Burada iki bölümümüz bulunmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümleri. Bu iki bölüme yerleşen ilk üç sıradaki öğrencilerimizden, birinci sırada yerleşen öğrencilere 1.500 TL, İkinci sırada yerleşen öğrencilere 1.100 TL, Üçüncü sıradan yerleşen öğrencilere ise 900 TL olmak üzere 4 yıl süresince karşılıksız burs taahhüdünde bulunuyoruz." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-07-29 19:17:40



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