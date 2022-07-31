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Binlerce Tatvanlı Gençlik Festivalinde buluştu

İHA

Binlerce Tatvanlı Gençlik Festivalinde buluştu

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Festivali’ büyük bir coşku ile başladı.
Tatvan Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Gençlik Festivali’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tatvan Sahili Etkinlik alanında gerçekleşen festivalde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Irmak Arıcı sahne aldı. Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği gecede sevilen şarkıları büyük bir coşku ile seslendiren Arıcı, topuklu ayakkabılarını çıkararak yalın ayak ile sahnenin tozunu attı. Etkinlik alanına sığmayan vatandaşlar birbirinden güzel şarkıları dinlemek için Van Gölü sahil kenarına kadar taştı.
Müzikseverlerinde şarkılara sık sık eşlik ettiği konser alanında ıslıklar eksik olmazken vatandaşlar cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluşturdu.

Unutulmaz bir gecenin yaşandığı Festivalde konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm yaz mevsimini çeşitli etkinlikler ile dolu dolu geçireceklerini söyleyerek tüm Tatvanlıları etkinliklere davet etti. Ardından Geylani, ünlü sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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