Tatvan'da 9 üniversite tanıtım standı kurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde üniversite adaylarının geleceklerini belirleyecekleri tercih döneminin başlamasının ardından 9 üniversite Tatvan sahilinde tanıtım stantları kurdu.
Bitlis Eren Üniversitesi tarafından bu yıl YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanan adayları bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için 31 Temmuz’da Tatvan sahilinde ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ organize edildi.
Tanıtıma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 9 üniversite de katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.