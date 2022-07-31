Tatvan'da 9 üniversite tanıtım standı kurdu

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde üniversite adaylarının geleceklerini belirleyecekleri tercih döneminin başlamasının ardından 9 üniversite Tatvan sahilinde tanıtım stantları kurdu.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından bu yıl YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanan adayları bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için 31 Temmuz’da Tatvan sahilinde ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ organize edildi.

Tanıtıma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 9 üniversite de katıldı.

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