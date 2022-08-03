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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te değişik suçlardan cezası bulunan 28 kişi yakalandı

İHA

Bitlis'te değişik suçlardan cezası bulunan 28 kişi yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "131 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, birden fazla kişi tarafından gece vaktiyle birlikte yağma suçundan 27 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli, tahsis gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.K. isimli şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.S.S. isimli şüpheli, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.U. ve V.A. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan V.U. isimli şüpheli, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.G. isimli şüpheli, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.S. isimli şüpheli, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 3 yıl 7 ay (22) gün hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli, bilişim sistemleri üzerinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şüpheli, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.D. isimli şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.G. isimli şüpheli, basit yaralama suçundan 2 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan N.I. isimli şüpheli, askeri ceza kanununa muhalefet ve muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli, ayrıca değişik suçlardan araması bulunan 13 şüpheli de yakalanmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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