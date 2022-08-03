'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Nemrut'un Develeri' olarak adlandırılan kaya blokları görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tatvan ilçe sınırlarındaki volkanik Nemrut Dağı'nın patlamasıyla oluşan ve deveyi andırdıkları için yörede 'Nemrut'un Develeri' olarak bilinen lav kayaları yeni ziyaretçilerini bekliyor. 2010 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen ve belli bir düzen içinde dikili olan lav taşlarının tarihi ve gizemli yapısı ise dikkat çekiyor. Nemrut Krateri’ni oluşturan yüksek enerjili ve çok sıcak piroklastik akıntılar sonrasında rüzgar ve su ile aşınmasıyla oluşan lav kaya blokları "Nemrut’un sönmez ateşi” için odun getiren deve kervanı olduğu söyleniyor. Nemrut efsanesinden esinlenerek yöre halkının deve kervanı olarak adlandırdığı ve insan yüzünü andırdığını belirten 26 adet dev kaya bloklarının turizme kazandırılması bekleniyor.

Birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesine rağmen bölgede pek bilinmeyen yapılara bakım için gerekli önemin gösterilmemiş olması ise tarihi yapının doğal güzelliğine gölge düşüyor. Tarihi güzelliği ile dikkat çeken yapılar fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, oluşan seyrine doyumsuz görüntüler ise dron ile görüntülendi.

Yerli ve yabancı turistlerin tarihi güzelliği ziyaret etmeleri gerektiğini söyleyen Enes Tarlan, “Nemrut Kalderası yolu üzerindeyiz. Yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmelerini istiyoruz. Fotoğrafçılar olarak en azından fotoğraf çekip Tatvan’ın tanıtımına bir nebze olsun katkı sunmak, yerli ve yabancı turistlerin buraya gelip keşfetmelerini istiyoruz. Yetkililerin buraya önem ve turistik açıdan biraz daha çalışma yapılması belki de Tatvan’da turistik alanlar daha gelişmiş olur“ şeklinde konuştu.

Nemrut'un develerinin yöre halkı için önemli olduğunu ve bundan dolayı turizme kazandırılması gerektiğini dile getiren Gamze Tunç ise "Türkiye’de turistik açıdan pek bilinmeyen bir bölgedeyiz. Nemrut yolu üzerinde ve yöre halkı tarafından ‘Nemrut’un develeri’ olarak adlandırılıyor. Bu bölgede çok güzel yapılar var ama ne yazık ki değeri bilinmiyor. Doğa harikası bir yer burası. İnceledik ve fotoğraflarını çektik. Dikkatimizi çeken bir şey de bazı taşlar insan yüzünü andırıyor. Yöre halkı olarak insanların buraya gelip fotoğraflarını çekip görmelerini ve sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Çünkü peribacaları ne kadar önemliyse bu bölgede de Nemrut’un develeri bizler için o denli önemli. Fakat değeri pek bilinmiyor. Turistik açıdan değeri bilinsin istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.