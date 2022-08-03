Ahlat, 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat, 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacağız”

İHA

Ahlat, 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacağız”

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanıyor.
Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 2326 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları görücüye çıkarken, Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kutlamaların yapılacağı 1071 Sultan Alparslan Otağı ve Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Çoban, "Tabi her yıl olduğu gibi bu yılda 1071 kutlamalarını yine Ahlat'ta başlatıyoruz. İnşallah 232425 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın emanetine sahip çıkma adına bütün çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Biz 1071 kutlamalarını yıl boyu kesintisiz yapıyoruz. Biz 25 Ağustos'ta başta Cumhurbaşkanımızı ağırlarken, aynı zamanda bakanlar kurulumuzu, kuvvet komutanlarımızı ve MHP Genel Başkanı ve mahiyetini kısacası ülkede milli birlik ve bütünlüğümüze kuvvet veren herkesi bu alanda ağırlıyoruz, ev sahipliği yapma onuruna nail oluyoruz. Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu yerdesiniz. Sunduk ve Afşin komutanların zaferi kazandığı yerdesiniz. 232425 Ağustos'ta başlangıç yeri olarak Ahlat'tayız ve 26 Ağustos'ta da Diojen'in esir düştüğü Malazgirt'te olacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimizde ciddi karşılık buldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları Ahlat'a davet etmesinin ciddi karşılık bulduğunu anımsatan Başkan Çoban, "Büyük Türk Komutan Sultan Alparslan öyle bir emanet bıraktı ki biz bu konuda o emanete tüm kuvvetimizle, tüm sevdamızla koşarak çalışıyoruz. Ülke insanımızı da bu vesileyle de burada Sultan Alparslan emanetinde bin yıl önceki başkentimizde buluşmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ‘Ahlat'ı tanımadan Türkiye'yi tanıyamazsınız. Ahlat'ı anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız’ ifadeleri çok anlamlıydı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın halkımızı Ahlat'a davet etmesi milletimizde ciddi karşılık buldu. Şu an her gün binlerce insan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, Anadolu'nun Orhun Abidelerini ziyaret ediyorlar. Müzemizi, kümbetlerimizi, kalelerimizi ve millet bahçemizi, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nı, kısacası bin yıl önceki başkentimizi evleri biliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bizde bundan çok mutluyuz. 1071 kutlamaları bu yılda bütün ihtişamıyla devam edecek" diye konuştu.

"Sultan Alparslan varisi Cumhurbaşkanımız emanete hakkıyla sahip çıkıyor"
25 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün ihtişamıyla halkımızı da, devletimizi de burada ağırlıyoruz. Dışarıdan da birçok misafirimiz olacak. Birçok dış misyon şefimizle de irtibatımız oldu. Onlarda Ahlat'taki kutlamalara gönüllü olarak katılmak istiyorlar. Bizde diyoruz ki Anadolu'yu bizlere yurt yapan, Anadolu'yu İslamlaştıran ve Türkleştiren bütün ulema, şüheda, alimler, zahitler Ahlat'ta metfun bulunuyorlar. Bizde vefa göstermeliyiz, onların ruhaniyetine sahip çıkmalıyız. Bugün Sultan Alparslan varisi Cumhurbaşkanımız bu emanete hakkıyla sahip çıkıyor ve Ahlat'ta kurduğu külliye ile de Cumhuriyetimiz Osmanlı ve Selçuklu ile müthiş bir bağ kurarak yeniden o tarihi bütünlüğümüzü inşa etmiştir. Şükranlarımızı iletmekten de memnuniyet duyuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER 'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor
Bitlis'te değişik suçlardan cezası bulunan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te değişik suçlardan cezası bulunan 28 kişi ...
Bitlis'te haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te haklarında arama kararı ve hapis cezası ...
Bitlis'te "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Planı" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve ...
Van Gölü'nde kirliliğin önlenmesi ve sorunların çözümü masaya yatırıldı Tatvan’da ‘Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde kirliliğin önlenmesi ve sorunların ...
Bitlis’te etkinlikler 15 gün süreyle izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te etkinlikler 15 gün süreyle izne bağlandı
Vali Çağatay’dan Başsavcı Karakoca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Başsavcı Karakoca’ya ziyaret
TRT’nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER TRT’nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle ...
Sosyolog Palabıyık: “Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir”
YEREL HABERLER Sosyolog Palabıyık: “Millet İttifakı'nın güç ...
Arin Gölü’nün renkli misafirleri
YEREL HABERLER Arin Gölü’nün renkli misafirleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.