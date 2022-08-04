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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Zengin olmanın yolu ticaret ve sanayiden geçer

DHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Zengin olmanın yolu ticaret ve sanayiden geçer


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret için Bitlis'e geldi. Hisarcıklıoğlu, "Ahlat ve Tatvan'a geldiğim için çok mutluyum. İlk defa Türkiye'nin markası olan her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim'de fabrikanın açılışını Gemlik'te yapacağız. İnşallah, mart ayında Bitlis ve Tatvan yollarında TOGG arabasını göreceğiz. Zengin olmanın yolu ticaret ve sanayiden geçer" dedi.
Muş'taki temaslarının ardından dün gece Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki oda başkanları, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.  Millet Bahçesinde adına verilen yemeğe katılan Hisarcıklıoğlu'na, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından kaftan ve kılıç hediye edildi. Tatvan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasının Kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölge ticaret ve sanayi odaları başkanları, Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyeler katıldığı plaket programında konuşan Hisarcıklıoğlu, Ahlat ve Tatvan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Aslında hepimizin giriş yeri Ahlat. Burada yatanların hepsinin ruhlarına Fatiha okuyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin, Allah hepsinden razı olsun. Eğer bugün burada Müslümanlar bu topraklarda, Anadolu'da yaşıyorsa bunların hepsinin çok katkısı var. Buraya ilk defa geldik. Bundan sonra da buranın tanıtımına zaten devlet en üst noktada sahip çıkılıyor. İnşallah biz de iş dünyamızın gerek Ahlat gerek Nemrut Krater gölü dahil olmak üzere buranın tanıtımına katkı vereceğiz" dedi.
Zengin olmanın yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
"Tatvan TSO'nun 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Burada gördüğüm çok güzel bir tablo var. Bundan gururlandım. Bütün Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Markalaşan şehirlerde birlik beraberlik var. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet bereket oluyor. Bunu yapan iller hep marka şehirler oluyor. Bunu Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri'de, Konya, Denizli'de görürsünüz. Tatvan tek yürek tek bilek olmuş. Gelişmeye kenetlenmiş. Bir yerde birlik varsa kesinlikle sırtınız yere gelmez. Tatvan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, ilçesinin gelişmesi ve zenginleşmesi için çok çaba gösteriyor. Tatvan TSO, bu son dönemlerde akredite oldu. Otellerde, ülkemizde ve dünyada yıldızlama sistemi var. En üstün hizmet veren 5 yıldızlı otellerdir. Dünyada da odalarda da bu şekilde yıldızlama sistemi var. Buna akreditasyon diyoruz. Bunu uluslararası bağımsız oda sistemini denetleyen kuruluş gelir denetler. Tatvan Ticaret Sanayi Odamız vermiş olduğu hizmet kalitesi standardı itibarıyla tam 5 yıldızlı. Türkiye ile mukayese etmiyorum Paris, Londra, Berlin Ticaret Sanayi Odaları da 5 yıldızlı. Tatvan'da hizmet alan üyelerimizin aldığı hizmetin kalite ve standardı Parisli tüccardan, İngiliz ve Berlin'deki, Alman tüccarından daha az kaliteli hizmet almıyor. Tatvan´ımızı böyle bir dünya şehri haline getirdiği için ve hizmet kalitesini dünya standardına getirdiği için yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarıda kalmış rüyası olan TOGG için 1 milyon 800 bin tüccar ve sanayicinin adına görevi üstlendiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı 'yapar mısın?' deyince ben Türk iş dünyasına güvendim. Allah'a şükürler olsun ilk defa Türkiye'nin markası olan her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim'de fabrikanın açılışını Gemlik'te yapacağız. İnşallah, mart ayında Bitlis ve Tatvan'da yollarda TOGG arabasını göreceğiz. Zengin olmanın yolu tekdir. Bu da ticaret ve sanayiden geçer. Ticaret olmadan malını satmadan zengin olmak mümkün değil. Üretmeden zengin olabilmek mümkün değil. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara en faydalı olacak işi yapıyorsunuz. Hepimiz çok şanslıyız. Tüm bunların olabilmesi için şehir, ülkemiz ve komşularımızda huzur olması lazım. Huzur olmadan ticaret de olmaz. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur. Birlikte rahmet ayrılıkta gazap vardır. Ötekileştirmezsek hep beraber kazanırız. Yoksa hep beraber kaybederiz. Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür. İleriye taşımanın yolu da ortak akıldır" dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise Bitlis´in en önemli zenginliğinin insan varlığı olduğunu, 350 bin nüfusun yüzde 62´sinin ise 0-30 yaş aralığında genç nüfus olduğunu söyledi.
Vali Çağatay, "Biz bir marka olmaya çalışıyoruz. Bölgenin terör belasını def etmesiyle beraber huzur geldi. Başkanımız da huzurun önemini vurguladı. Huzur olmayınca hiçbir şey olmuyor. Çok şükür huzura kavuştuk, Allah eksik etmesin. Çok kıymetli değerlerimiz ve muhteşem bir tarihi alt yapımız var. Sahip olduğumuz tescilli eser sayısı turizmde bir marka haline gelmiş. Mardin´in aşağı yukarı iki katına yakın. Müthiş bir doğal yapımız var. Ormanlarımız, Van Gölümüz, Nemrut Krater gölümüz, kışımız var. Tarihi alt yapımız var. Muhteşem bir yolda ilerliyoruz. Ama en önemli zenginliğimiz insan varlığımız 350 bin. Nüfusun yüzde 62´si yani 217 bin kişi 0-30 yaş arasında. Bundan 3-5 yıl önce Bitlis´te en büyük sorun terör denilecekti. Ama artık işsizlik. Gönül isterdi o da denilmesin. Ama Türkiye ortalaması ile aynı cümle sarf ediliyor. Bu huzuru bulduğumuzun bir göstergesi. Bu bize büyük görev misyon yüklüyor. Huzura kavuşmamızla sahip olduğumuz insan potansiyelini gören yatırımcılar buraya hücum etti" diye konuştu.
Konuşmaların ardından program üyelere yapılan plaket takdimi ile son buldu. Hisarcıklıoğlu, Tatvan Belediyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-08-04 20:02:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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