Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

DHA

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106´ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Çağatay tarafından yapıldı. Vali Çağatay buradaki konuşmasında, 106 yıl önce Bitlis'te kahramanlık destanı yazıldığını belirterek, "Ülkemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmetle, minnetle ve hayırla yad ederken, Bitlisli hemşerilerimin kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, kendi öz vatanında hür yaşama arzusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 106 yıl önce Bitlisimizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Bitilisimiz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Bitlisli hemşerilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmişlerdir " dedi.
Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-08-08 13:51:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla 30 kilometre pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla 30 ...
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl ...
Bitlis'te Mehmet Erdem konser verdi
YEREL HABERLER Bitlis'te Mehmet Erdem konser verdi
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl ...
İş insanları Adilcevaz'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İş insanları Adilcevaz'da incelemelerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.