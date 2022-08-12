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Bitlis'te koyunların 'tozlu yolculuğu'

DHA

Bitlis'te koyunların 'tozlu yolculuğu'


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyüne gelen fotoğraf sanatçıları, koyun sürülerinin yaylaya çıkışını saatlerce bekliyor. Yürüyüş yolunda koyunların ters ışıkta çıkardığı toz bulutu fotoğrafçılara doyumsuz bir manzara sunuyor.
Çobanların koyun sürüleriyle Nemrut Dağı'na yaptığı yolculuk, her yıl onlarca fotoğrafçıyı bölgeye çekiyor. Gelen fotoğrafçılar, Van Gölü kıyısındaki Kıyıdüzü köyünde sürülerin yaylaya çıkışını saatlerce bekliyor. Koyunların yayla yolunda çıkardığı toz bulutu fotoğrafçılara güzel manzaralar sunuyor.
Fotoğrafçı Ercan Çağlayan, en iyi kareyi yakalamak için bazen saatlerce toz yutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tüm zorluklara rağmen bölgeden memnun ayrıldıklarını belirten Çağlayan, "Bitlis ve bölgesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapıyorum. Yılın bu dönemlerinde Kıyıdüzü köyündeki koyunların bu yolculuğuna birkaç kez şahitlik ettim. En güzel fotoğrafı çekmek için saatlerce bekliyoruz. Bunun sadece biz fotoğrafçılar için değil, bölge turizmine de büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye´nin değişik illerinden buraya bu fotoğrafları çekmek için gelen yüzlerce fotoğrafçı var. Ben hobi olarak yapıyorum. Ama yarışmalara katılmak için gelen fotoğrafçılar da var. Günün sonunda en güzel kareyi yakalamak için çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-08-12 12:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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