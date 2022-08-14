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Süphan Dağı'nın 2 bin 300 rakımında bal üretimi

DHA

Süphan Dağı'nın 2 bin 300 rakımında bal üretimi


Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde  florası zengin Türkiye'nin üçüncü büyük yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın 2 bin 300 rakımlı eteklerinde bal üretimi yapan arıcılar, bu yıl iyi bir rekolte bekliyor. Batman'dan gelen 30 yıllık arıcı İzzettin Gökmen, geven ve kekik başta olmak üzere zengin bitki florasına sahip olan alanlarda bal üretimine başladıklarını, 380 arı kovanından bu yıl 2 ton mahsul beklediklerini söyledi.
Bitlis ve çevre illerde bal üretimi yaparak geçimini sağlayan arıcılar, ilkbahar ayları ile birlikte kovanlarını, yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylara yerleştiriyor. Yoğun bir çalışma yapan arıcılar, yüksek rakımlı yaylalarda bu yıl daha zengin bitki örtüsü bulunduğunu, bunu da bol yağışlı kış ayları ve havaların geç ısınmasından kaynaklandığını söyledi. Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı 3'üncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın 2 bin 300 rakımlı eteklerine konaklayan arıcılar, bol yağışlı kış ayları ve havaların geç ısınmasından dolayı bal üretimde bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.
'GEZİCİ ARICILARIZ'
Batman'dan gelen arıcı İzzettin Gökmen, geven ve kekik başta olmak üzere, zengin bitki florasına sahip olan alanlarda bal üretimine başladıklarını ifade etti. Gökmen,"Güneydoğu Anadolu bölgesinde arıcılık sezonunun bitmesiyle birlikte Batman´dan Süphan Dağı´nın eteklerine geldik. Biz gezici arıcılarız. Nerede yüksek yer, kaliteli bal, polen, bitki ve çiçek varsa oralara arılarımızı yerleştiriyoruz. Şu anda Süphan Dağı´nın 2 bin 300 rakımında bulunan alanlara kovanlarımızı getirdik. İlkbahar ayında Batman, Sason ve Kozluk´ta bal üretimi yaptık. Oralarda sezonun bitmesiyle buranın bitki örtüsü ve balı kaliteli olduğu için kovanlarımızı buraya getirdik. Yaklaşık iki ay burada kalacağız. Buralarda bu sezonun mahsulünü aldıktan sonra tekrar Batman´a gideceğiz. İnşallah buradan iyi bir verim bekliyoruz. Şu anda burada yaklaşık 380 civarında arı kovanım var. Buradaki üretimimizden 2 ton civarında mahsul bekliyoruz." dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2022-08-14 10:59:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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