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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polonyalı dağcılar, Süphan Dağı´na zirve yaptı

DHA

Polonyalı dağcılar, Süphan Dağı´na zirve yaptı


Salih BEŞKARDEŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesine gelen, 5´i kadın 12 kişilik Polonyalı dağcı ekibi, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcılar, önce 2 bin 200 metre yüksekliğindeki At Yaylası´na kamp kurdu. Gece tırmanışa devam eden, Van Patika Doğa Sporları Kulübü Derneği Genel Sekreteri Yusuf İpin yönetimindeki dağcılar, Süphan Dağı´nın zirvesine çıktı. 11 saatlik zorlu tırmanışla dağcılar, zirvede toplu fotoğraf çektirip, 4 bin 58 metreden Van Gölü ve güneşin doğuşunu izledi. Dağcılar, daha sonra Ağrı Dağı tırmanışı için kente hareket etti.
Van Patika Doğa Sporları Kulübü Derneği Genel Sekreteri İpin, Süphan Dağı´nın zirvesine başarıyla tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Polonya´dan ülkemize gelen dağcı arkadaşlarımızla birlikte Süphan Dağı´nın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Süphan Dağı zirve tırmanışımızı 11 saatlik yürüyüş sonucunda başarıyla tamamladık. Tırmanışımızda çok güzel manzaralarla karşılaştık. Polonyalı dağcı arkadaşlarımız buradaki manzaraya hayran kaldılar. Aynı zamanda tırmanışımızda farklı gruplarla karşılaştık. Süphan Dağı coğrafi güzellikleri nedeniyle dünyadaki farklı kültürlerden ve farklı ülkelerden yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Süphan Dağı´nın bölgemiz turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu tırmanışta emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Polonyalı dağcı Katarzyna Kozikowska ise keyifli tırmanış gerçekleştirdiklerini dile getirip, "Polonya´dan daha önce iki grup ekibimizle birlikte buraya geldik. Benim buraya üçüncü gelişim. Buraya getirdiğimiz üçüncü grup ekibimizle birlikte Süphan Dağı´na tırmanış yaptık. Bizim için güzel ve keyifli bir tırmanış oldu. Burada gerçekleştirdiğimiz tırmanışın ardından Ağrı Dağı´na da tırmanış gerçekleştireceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2022-08-15 11:20:53

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