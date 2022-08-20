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Doktor arkadaşlar, boğazda rakip olacaklar

DHA

Doktor arkadaşlar, boğazda rakip olacaklar


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te görev yapan 2 uzman doktor, Çanakale Boğazı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenecek yüzme yarışmasına, mesai sonrası havuzda çalışarak hazırlanıyor. Doktorlardan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan Erol Batuhan Balcı, "İkimiz de yarışma için hazırlanıyoruz. Burada arkadaşız ama boğazda rakip olacağız" dedi.
Bitlis Devlet Hastanesi´nde görevli Üroloji Uzmanı Enis Mert Yorulmaz ile aynı hastanede Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Erol Batuhan Balcı, mesailerinin ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait yüzme havuzunda 30 Ağustos 2022'de düzenlenecek Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'na hazırlanıyorlar. Doktorlardan Enis Mert Yorulmaz, hedeflerinin yapılacak maratondan derece ile dönmek olduğunu söyledi. Yorulmaz, yoğun bir iş temposu ile çalıştıklarını, arta kalan zamanlarında da havuzda çalışma yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır yüzme sporu ile ilgileniyorum. Daha önce profesyonel olarak bu sporla uğraştım. Şimdi de burada hekimlik görevimizi yerine getirirken olan imkanlarla hem spordan uzak kalmamak hem de gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. 30 Ağustos´ta Çanakkale Boğazı'nda düzenlenecek yüzme maratonu için çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Orada başarılı olabilmek için buradaki havuza gelerek gerekli güç antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla da yarışmayı sonlandıracağız. Yoğun bir iş temposuyla çalışıyoruz. Gecemiz ve gündüzümüz belli olmuyor. Bu tempo içerisinde hem spor yapabilmek hem de sosyalleşebilmek bizim için de önemli. Bitlis´e de gerçekten çok önemli bir tesis kazandırılmış. Hedefimiz ise önce yarışmayı tamamlayabilmek, mümkünse dereceye girebilmektir" diye konuştu.
'ANTRENMAN İÇİN MÜKEMMEL BİR YER'
Doktorlardan Erol Batuhan Balcı ise havuzda dayanıklılık antrenmanları yaparak yarışa hazırlandıklarını aktardı. Geçen yıl Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda 4'üncülük elde ettiğini, bu yıl ise ilk 3'e girmeyi hedeflediğini belirten Balcı, "İkimiz de Çanakkale Boğazı'nı geçme yarışmasına hazırlanıyoruz. Burada arkadaşız ama boğazda rakip olacağız. Ben Balıkesir´de, İstanbul´da İzmir gibi birçok yerde yüzdüm. Birçok havuzda tesislerle ilgili sorunlar vardı. Ancak burada ki tesis ve suyu çok güzel. Antrenman yapmak için mükemmel bir yer" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-08-20 12:12:01

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