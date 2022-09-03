Spor sahası tekstil atölyesine dönüştürüldü, 125 kişi istihdam edildi



Salih BEŞKARDEŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde, atıl durumdaki sosyal hizmetler merkezine ait spor sahası, tekstil atölyesine dönüştürüldü. Hayata geçirilen proje kapsamında atölyede ilk etapta 125 kişi istihdam edildi.

Adilcevaz Belediyesi'nin hazırladığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen 'Adilcevaz Tekstil Kent' projesi kapsamında, ilçede atıl durumda olan Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi'ne ait spor sahası, 1 milyon 250 bin lira harcanıp tekstil atölyesine dönüştürüldü, daha sonra da istihdama katkı sağlaması için özel bir firmaya tahsis edildi. Faaliyetine 3 ay önce başlayan tekstil atölyesinde 80'i kadın 125 kişi istihdam ediliyor.

Tekstil işletmecisi Ali Kılıç, verilecek eğitimlerin ardından çalışan sayısını 190'a çıkaracaklarını söyleyerek, "Daha önce İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyordum. Burada uzun yıllar tekstil işinde çalıştıktan sonra memleketime yatırım yapmaya geldim ve özellikle Adilcevaz'ı seçtim. Çünkü burada iş imkanları çok kısıtlı olduğu için buradaki insanların iş sahibi olmalarına katkı sağlamak istedik. Yaklaşık 3 aydır Adilcevaz'da üretim yapıyoruz. İlk etapta atölyemizde 40 kişiyle üretime başladık ve şu anda 125 kişiye istihdam sağlıyoruz. Zamanla bu sayıyı atölyemizin kapasitesi olan 190 kişiye çıkaracağız. Tabi bu biraz zaman alacak. Çünkü işe aldığımız çalışanlarımıza önce bu işin eğitimlerini veriyoruz. Eğitimleri bittikten sonra makinelere veriyoruz. Atölyemizde üretim yaptığımız ürünlerimizi paketledikten sonra İstanbul'a, oradan da Almanya'ya gönderiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2022-09-03 10:08:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.