Bitlis'te hortum kamerada

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, bugün meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bitlis-Güroymak ilçesi yol ayrımında bulunan Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerine yakın bir noktada hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevrede endişeye neden oldu. O anlar bölgedeki tekstil fabrikaları işçilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum birkaç dakika içinde kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-09-04 19:33:03



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