Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)VAN Gölü'nün Bitlis´in Tatvan ilçesi sahillerinde 30 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda 2 ayda 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, "7 kilometrelik Van Gölü sahilimizde 100 metrelik tahkimatlar oluşturarak dip çamuru temizliğine başladık. Bu çalışmalarımızı 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, Van Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye alınmasının ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunun temizlenmesi için geçen yıl çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ağustos ayından beri yapılan çalışmalarda 10 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölün tamamında ise şu ana kadar toplam 500 bin metreküp çamur temizliği yapıldı.

Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, ilçede 7 kilometrelik kıyı şeridinde çalışma yapıldığını söyledi. Çalışmaları 2 yıl içerisinde tamamlanması için 30 iş makinesi ile yoğun bir faaliyet yürüttüklerini belirten Geylani, şunları söyledi:

"3 yıldır süren Van Gölü eylem planımız var. Bu eylem planı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´mız başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yürütülüyor. İlk olarak eylem planı hazırlandı, durum fizibilite edildi ve Van Gölü´nü kirleten sebepler tespit edildi. Arıtma tesis olmayan yerlere de arıtma tesisi yapıldı. Revizyon gereken yerlerde ise revizyon çalışması yapıldı. Tatvan ile ilgili de uzun yıllardan beri Van Gölü´nü besleyen dereler uzun kıyı şeridinde dip çamuru oluşturmuştu. Bununla ilgili olarak 7 kilometrelik Van Gölü sahilimizde kıyılardan 100 metrelik tahkimatlar oluşturarak dip çamuru temizliğine başladık. 300 metrelik bir ilerlemede fizibilite çalışması yaparak, bunu raporladık. Kalan kısımlarda ise teknelerden oluşturulacak platformlarla temizlik yapılacak. Bugüne kadar 10 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Toplanan çamurlar da uygun bir şekilde depolanıyor. Gerekli bakteri ve dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra uygun alanlara tahliyesi gerçekleştiriliyor. Nasip olursa 2 yıl içerisinde ekip ve ekipmanlarımızın sayısını artırarak hem kıyıdan hem de denizden bütün Van Gölü´ndeki dip çamurunu temizlemeyi hedefliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-09-19 10:15:16



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