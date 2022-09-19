Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

DHA

Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)VAN Gölü'nün Bitlis´in Tatvan ilçesi sahillerinde 30 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda 2 ayda 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, "7 kilometrelik Van Gölü sahilimizde 100 metrelik tahkimatlar oluşturarak dip çamuru temizliğine başladık. Bu çalışmalarımızı 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, Van Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye alınmasının ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunun temizlenmesi için geçen yıl çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ağustos ayından beri yapılan çalışmalarda 10 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölün tamamında ise şu ana kadar toplam 500 bin metreküp çamur temizliği yapıldı.
Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, ilçede 7 kilometrelik kıyı şeridinde çalışma yapıldığını söyledi. Çalışmaları 2 yıl içerisinde tamamlanması için 30 iş makinesi ile yoğun bir faaliyet yürüttüklerini belirten Geylani, şunları söyledi:
"3 yıldır süren Van Gölü eylem planımız var. Bu eylem planı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´mız başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yürütülüyor. İlk olarak eylem planı hazırlandı, durum fizibilite edildi ve Van Gölü´nü kirleten sebepler tespit edildi. Arıtma tesis olmayan yerlere de arıtma tesisi yapıldı. Revizyon gereken yerlerde ise revizyon çalışması yapıldı. Tatvan ile ilgili de uzun yıllardan beri Van Gölü´nü besleyen dereler uzun kıyı şeridinde dip çamuru oluşturmuştu. Bununla ilgili olarak 7 kilometrelik Van Gölü sahilimizde kıyılardan 100 metrelik tahkimatlar oluşturarak dip çamuru temizliğine başladık. 300 metrelik bir ilerlemede fizibilite çalışması yaparak, bunu raporladık. Kalan kısımlarda ise teknelerden oluşturulacak platformlarla temizlik yapılacak. Bugüne kadar 10 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Toplanan çamurlar da uygun bir şekilde depolanıyor. Gerekli bakteri ve dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra uygun alanlara tahliyesi gerçekleştiriliyor. Nasip olursa 2 yıl içerisinde ekip ve ekipmanlarımızın sayısını artırarak hem kıyıdan hem de denizden bütün Van Gölü´ndeki dip çamurunu temizlemeyi hedefliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-09-19 10:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Özçelik menfez çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Özçelik menfez çalışmalarını inceledi
MHP heyeti, Tatvan'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER MHP heyeti, Tatvan'da "Adım Adım 2023" toplantısı ...
Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı
MHP heyeti Hizan Kaymakam Özçelik'i ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP heyeti Hizan Kaymakam Özçelik'i ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.