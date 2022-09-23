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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, bugün, Bitlis-Mutki kara yolunun 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 F 1619 plakalı hafif ticari araç ile 63 HD 463 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-09-23 14:07:13

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