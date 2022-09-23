Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, bugün, Bitlis-Mutki kara yolunun 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 F 1619 plakalı hafif ticari araç ile 63 HD 463 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-09-23 14:07:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.