Bitlis'te kadınlar 'Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz' defilesinde buluştu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te faaliyet gösteren Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği organizasyonunda 41 ilden gelen kadın dernekleri, 'Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz' temalı defile düzenledi. Kadınlar tarafından hazırlanan kıyafetler beğeni topladı.

Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği organizasyonunda Türkiye'nin 41 ilinden kadınlar Bitlis'te defile için bir araya geldi. Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Genel Sekreter Muhammed Sami Belet, Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan, kadın STK temsilcileri ve 41 ilden gelen kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Çağatay, Türkiye´de kadın cinayetinin yaşanmadığı iller arasında Bitlis´in de yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bitlis gerçekten çok güzel bir şehir. Yüzlerce tarihi esere sahip bir şehir. Ormanı ve 6 bin 742 kilometrekarelik bir alana sahip Van Gölü´ne kıyı olan Bitlis, kent merkezindeki kalesi de 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Bitlis ile bir kez daha gurur duyuyoruz. Kadın cinayetinin sıfır olduğu bir şehir. Tabi bu şehir, doğu ve güneydoğunun muzdarip olduğu konu bölgeyi kasıp kavuran terör belası idi. Şükürler olsun ki; sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız arkamızda dağ gibi durdu. Bizler de görevimiz gereği çalıştık. Tam bir huzur ikliminde insanlar mutlu mesut yaşadığı şehir haline geldik. Tatvan sahiline gece 12´den sonra giderseniz orada yüzlerce insanın huzur içerisinde gezdiğini görürsünüz. Allah nasip ederse milyonlarca turisti Bitlis´te ağırlayacağız. Bizim Ahlatımız var. Kubbet´ül İslam. Dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı Ahlat´ta. Bizim dünyanın en büyük 2´nci krater gölü Nemrutumuz var, Tatvanımız var, ilim şehri Hizan´ımız var, Mutkimiz ve Güroymakımız var. Kadınlarımızın en büyük sıkıntı çektikleri konulardan biri de ekonomik konulardı. Onu da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikalarımız ile çözdük. 2018 yılında geldiğimizde bin 400 çalışanı olan sektörde bugün 8 bin 500 kişi bu fabrikalarda çalışıyor. Yol üzerinde yapılan fabrikaların da faaliyete geçmesi ile yaklaşık 15 bin insanımızı iş sahibi yapmış olacağız."

SELÇUKLU'DAN OSMANLI'YA KADIN KIYAFETLERİ

Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan ise farklı illerden gelen kadın derneklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"Şırnak´ta başlayan ve farklı illerde de uygulanan 'Anadolu Kadınları Defilesi' bugün Bitlis´te de sergilenecek. Batıdan bakıldığında Bitlis´e gelmek istemeyenlerin bugün burada buluştuğunu görüyoruz. Artık gönül rahatlığıyla bölgeye gelerek huzur içinde gezilebilecek yerleri gezebilirsiniz. Huzurun sağlanmasında emeği geçenlere ve buraya kadar gelerek bizlere destek olan kadın derneklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Selçuklu´dan Osmanlı´ya, savaş yılarından günümüze kadar kadınların diktikleri kıyafetleri giyen mankenler, yaptıkları defile ile göz doldurdu. Program sonunda defileye destek verenlere çeşitli hediyeler verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-09-26 19:47:41



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