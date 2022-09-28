Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında takibe alınan 2 aracın sürücüleri, Bitlis merkezde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-09-28 10:50:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.