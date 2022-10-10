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Bitlis´te tünelde trafik kazası tatbikatı

DHA

Bitlis´te tünelde trafik kazası tatbikatı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'teki tünel içerisinde, yaşanacak olası kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği tünel içerisinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılıp,  ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
AFAD, UMKE, 112 Acil Komuta Servisi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Bitlis'te gerçekleştirilen tatbikatta, 45 personel ve 18 araç görev aldı. Senaryo gereği 1950 metrelik 8 Ağustos Tüneli içerisinde meydana gelen kazaya müdahale eden ekipler, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerekli önlemlerin alındığı tatbikatta, kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra AFAD ekiplerine haber verilerek, araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılma işlemi gerçekleştirildi. Araç içerisinde yaralılara müdahale eden sağlık ile AFAD ekipleri, yaralıyı kurtararak ambulansa teslim etti.
Tatbitakı yerinde izleyen  İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, takbikata katılan personele teşekkür ederek, "Bugün 8 Ağustos Tüneli'nde çoklu, yaralanmalı trafik kazası tatbikatını, paydaş kurumlarımızla birlikte gerçeğe yakın icra ettik. Yaklaşık 18 araç 45 personel bu tatbikata katıldı. Senaryo gereği direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaparak tünelin trafik akışını kapattı. Kaza yerine acil 112 ekiplerimiz yönlendirildi. Çoklu yaralamalı ve sıkışanların bulunması sebebiyle UMKE, AFAD, ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Yine Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri de gelip, diğer tünelden trafiği geliş gidiş olarak akmasını sağladılar. 112 ve AFAD ekiplerinin sıkışan yaralıları çıkarmasının ardından,  ilk müdahalelerini gerçekleştirerek uygun sağlık tesislerine naklini sağladık. Son 9 ayda 782 trafik kazasına cevap verdik. Bu sebeple bu tatbikatların daha sık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bize bu tatbikatta destek veren paydaş kurumlar olan Bitlis Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, 112, İHH  Arama Kurtarma ekibi nezdinde buraya katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum"dedi.
Tatbikat, ekiplerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-10 18:02:37

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