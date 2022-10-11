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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRŞAD, Fenerbahçe´yi yenerek çıkış yakalamak istiyor

DHA

TÜRŞAD, Fenerbahçe´yi yenerek çıkış yakalamak istiyor


Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA) Bitlis'in Efeler Ligi'ndeki temsilcisi Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 4'üncü haftasında 16 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçını kazanmayı hedefliyor. 
Geçtiğimiz yıl aldığı galibiyetlerle Efeler Ligi'ne yükselen ve ligin başlamasına yakın oynanan AXA Sigorta Kupa Voley maçlarında aldığı üst üste galibiyetlerle seyircisine güven veren TÜRŞAD, ligde ise oynadığı son 2 maçını kaybetti. Hatay Voleybol Takımını kendi sahasında 3-1 mağlup ederek lige başlayan TÜRŞAD, Halkbank ve Ziraat Bankkart ile oynadığı maçlardan ise mağlubiyetle ayrıldı. Hafta sonu kendi evinde Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan TÜRŞAD, bu maçı alarak yükselişe geçmek istiyor.
KÖSTEKÇİ: DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR
TÜRŞAD Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, Fenerbahçe takımını ve teknik heyetini burada en güzel şekilde ağırlayacaklarını, sahada alacakları galibiyetle de yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Zor bir fikstür ile sezona başladıklarını aktaran Köstekçi, "Halkımız bizleri bağrına bastı. İlimiz ilk defa bu ligde, bu seviyede temsil edildi. Bu nedenle bizler çok gururluyuz ve çok umutluyuz. Gelecekte de Bitlis´imizi, TÜRŞAD´ımızı ve ilçemizi çok güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Çok zor bir fikstür çektik. Tüm spor camiasının da aynı görüşte olduğu üzere ilk hafta Hatay gibi zor bir deplasman maçına çıktık. İkinci hafta ligin en flaş ekiplerinden olan ve kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularını barındıran Halkbank ve ardından da yine geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankkart ile karşılaştık. İlk ve son setlerde çok güzel mücadele ettik. Ama bizim görüş ve kanaatimize göre hakemin kritik yerlerdeki kararları mağlubiyetimizde büyük rol oynadı. Tabi bunları bahane olarak kabul etmiyoruz. Bizim daha iyi oynamamız gerekiyor. Ancak şunu görüyoruz. Vatandaşımız, seyircilerimiz Halkbank ve Ziraat Bankart maçlarında bile galip gelebileceğimize inanıyor. Bu da bizlere iyi bir kadro kurduğumuzu, iyi bir ruh yakaladığımızı gösteriyor" dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ YENİP ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORUZ"
Köstekçi, bu hafta sonu Adilcevaz Kapalı Spor Salonunda ligin önemli takımlarından Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceklerini belirterek, "Bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. Yine zor bir takım ve zor bir maç. Evimizde onları çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Ama artık Fenerbahçe´yi yenip yükselişe geçmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da, takımımızın da, taraftarlarımızın da beklentisi budur. Biz tüm sporseverleri, tüm hemşehrilerimizi Adilcevaz Spor salonunda pazar günü saat 14.00'da salonumuza davet ediyoruz. Umarız bu maça çok iyi hazırlanıp, sıkıntısız, olaysız bir maçla sahadan galip olarak ayrılırız. Ve ciddi bir çıkış yakalayıp yükselişe geçeriz" şeklinde konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TÜRŞAD Başkanı Kadir Köstekçi ile röportaj
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-11 10:15:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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