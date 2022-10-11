Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´inTatvan ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'ne düşen dana, dalgıç polis ekiplerinin bota bağladıkları ip yardımıyla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Van gölünde bir dananın boğulmak üzere olduğu bildirildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dalgıç polisler, dananın düştüğü Van Gölü kıyısına geldi. Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, suda boğulmak üzere olan ve kıyıya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki danayı kurtarmak için bot ile ile açıldı. Dananın yanına ulaşan ekipler, iple bota bağlayarak kıyıya çekti. Kurtarılan dana sahibine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-10-11 19:19:58



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