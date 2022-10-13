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Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı 

DHA

Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı 


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, polisin otomobilde yaptığı aramada 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı yol kontrollerinde, otomobil durdurularak arandı. Araçta 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-13 12:17:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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