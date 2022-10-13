Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı 

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, polisin otomobilde yaptığı aramada 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı yol kontrollerinde, otomobil durdurularak arandı. Araçta 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-13 12:17:56
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