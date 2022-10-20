Vali Çağatay: Bitlis, Türkiye´nin en güzel destinasyonlarından biri olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çağatay: Bitlis, Türkiye´nin en güzel destinasyonlarından biri olacak

DHA

Vali Çağatay: Bitlis, Türkiye´nin en güzel destinasyonlarından biri olacak


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi'nde sona yaklaşıldı. Yıkımla ortaya çıkan tarihi yapılar restore edilirken, deredeki çalışmalar sürdürülüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çalışmalar bittiğinde kentin, Türkiye´nin en güzel destinasyonlarından biri olacağını söyledi.
Bitlis´teki  `Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı.
RESTORASYON KASIMDA BİTECEK
Çalışmaları inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ortaya çıkan tarihi köprülerin restorasyonunun kasım sonuna kadar tamamlanacağını, rekreasyon ve düzenleme alanlarında da büyük ilerleme kaydederek, bahar aylarında sadece yeşillendirme çalışması yapacaklarını söyledi. Çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:
"Faaliyetimize öncelikle dere üstünü işgal eden yapıları yıkarak başlamıştık. Devamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından ihalesi yapıldı. Dere üstündeki rekreasyon ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz noktada bin 400 metrelik dere üzerindeki 10 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını yaklaşık 1 ay sonra tamamen bitirmiş olacağız. 1500 yılından kalma tarihi köprüler orijinal haline tam bir ay sonra kavuşmuş olacak. Önümüz kış. Vatandaşlarımızın merak ettiği konu, `Kış girdiğinde biz zorlu kış koşullarında zorlanacak mıyız?´. Artık yarından itibaren de Nur Caddesi dediğimiz bu caddede asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. 10 gün içinde de asfaltını bitireceğiz. Rekreasyon ve düzenleme alanındaki bütün betonarme işlerini ve kaplama işlerini de kışa girmeden bitirmiş olacağız. Bahar aylarında sadece yeşillendirme çalışmalarına başlayacağız. Onu da nisan ayında bitirmeyi planlıyoruz."
TUR OPERATÖRLERİNİ BİTLİS´TE AĞIRLAYACAĞIZ
Çağatay, Bitlis´te yürütülen çalışmalarla tarihi dokunun ön plana çıkacağını ve Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından biri olacağını da belirterek, "Önümüzdeki haftalarda tur operatörlerini ilimize davet ettik. Kendileri Bitlis´i çok güzel bir destinasyon olarak değerlendiriyorlar. Biz de son düzenlemeleri göstereceğiz. Buradaki oteller ve STK temsilcileri ile buluşturacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Bitlis´i Türkiye´deki en güzel destinasyonlardan birisi olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-20 11:11:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve ...
(Görüntülü) BİTLİS&#039;TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ...
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 ...
Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Hizan'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hizan'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Milli sporcu Muhammed Karayılan, 2023 Muaythai Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli sporcu Muhammed Karayılan, 2023 Muaythai Avrupa ...
Hizan'da "Muhtarlar Günü” dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hizan'da "Muhtarlar Günü” dolayısıyla tören ...
Hizan'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Hizan'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.