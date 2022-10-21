Bitlis´te gözaltına FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan A.H.Ö., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında 3 gün önce düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu´nda A.H.Ö. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.H.Ö., `FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma´ ve `Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-10-21 15:04:31



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