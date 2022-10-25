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Bakan Karaismailoğlu: Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı (2)


'YILDA 29 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'
Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Deresi üzerinde yapımı devam eden Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ortaya çıkan tarihi köprülerde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğu ardından Bitlis çevre yolu ve kavşağı açılış törenine katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, çevre yolu sayesinde hattaki 12 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya indiğini belirterek, şöyle konuştu: 
"Bitlis, Doğuyu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan son derece önemli bir konumda yer alıyor. Bitlis´imiz, yani omuzlarında önemli bir sorumluluğu taşıyor. Tabii bu durum da Bitlis´in şehir içi trafiğine yansıyor. Kent merkezinde ciddi bir yoğunluk oluşturuyordu. Bitlis´e rahat bir nefes aldırabilmek için çalışmalarımıza başlamış, 11 kilometrelik çevre yolunu yapmıştık. Hızla gelişen Bitlis´in çevre yolu ağını, hizmete sunduğumuz 9 kilometrelik kesim ile daha da geliştirdik. Bitlis şehir içi trafiğini rahatlatmak için tesis ettiğimiz çevre yolu ile güneybatıda Şanlıurfa ve Diyarbakır üzerinden, doğuda ise Van ve sınır kapıları hattından gelen transit kara yolu trafiğini şehir dışına aldık. Proje kapsamındaki Bitlis giriş kavşağı sayesinde, çevre yolumuzun hem şehir merkezi bağlantısını sağladık hem de mevcut çevre yolu ile bağladık. Projemiz 6 kilometrelik çevre yolu, 3 kilometrelik Bitlis giriş kavşağı ve 156 metrelik Sarik Köprüsü ile birlikte toplamda, 9 kilometredir. 2x2 şeritli, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplamalıdır. Bugün hizmete açtığımız çevre yolumuz sayesinde, hattaki 12 dakikalık seyahat süresi, 4 dakikaya inmektedir. Böylece bir yılda, zamandan 27, 5 milyon lira, akaryakıttan 1,5 milyon lira olmak üzere, toplamda, 29 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yine yıllık olarak, 298 ton egzoz emisyon azalması sağlayıp, çevreye katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Bizim aklımızda, kalbimizde 'Halka hizmet Hakk´a hizmettir' ilkesi vardır. Buna göre yaşıyor, buna göre hizmet ediyoruz. Bu ilke ışığında hayata geçirdiğimiz her bir projenin, eserin tıpkı akarsular gibi bölgesine, şehrine, milletimize bereket taşıdığını görüyoruz. Bu çalışmalarımız daha inşaat aşamasından itibaren bölgenin üretim, istihdam, ekonomi, kültür, turizm ve ticaretine can suyu oluyorlar" 
'BATI'YA NE YAPTIYSAK, DOĞU'YA DA AYNISINI YAPIYORUZ'
Bitlis'in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:
"2003 yılından bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Bitlis´in bölünmüş yollarını yaklaşık 16 katına çıkardık. Bitlis´in yolları için bizden önceki ayrılan kaynağı yaklaşık 40 kat artırarak, 294 milyon liradan, 11 milyar 608 milyon liraya yükselttik. Bitlis il yolları içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 43´lere yükselterek, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Bitlis´imizde yapımları devam eden 10 kara yolu projesinin toplam bedeli 5 milyar 720 milyon liradır. Bu yatırımlarımızla bölgemizdeki bereketi daha da artıracağız inşallah. 20 yılda Bitlis´in kalkınması için ulaştırma ve altyapı hizmetlerimizi seferber ettik. Şehrimizi bugünlere getirdik. Bundan sonra da 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Biz Batı´ya ne yaptıysak, Doğu´ya da aynısını yapıyoruz. Hükümetimiz devlet aklıyla yaptığı planlamalarla bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla, hasret dolu türkülerdeki yol tariflerini tersine çevirdik. Bitlis için de ne yapsak yeridir, yerindedir. Artık, 'Bitlis´in yolları taştan geçilmez' türkülerini değil, 'Bitlis´in yolları bölünmüş, geçilir' deyişlerini söyleyeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-10-25 17:57:27

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