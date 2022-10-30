Tarihi Bitlis Kalesi'ne yapılan yürüyüş yolu ile seyir terasları yıl sonuna bitecek



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 2 bin 500 yıllık Bitlis Kalesi'nde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tarihi kale zamanla yıprandı. Elimizdeki rölöve projelerle eksik taşların tamamını yenileyerek, burayı bütün bir kale haline getiriyoruz. Yürüyüş yolu ve seyir teraslarını bu yılın sonuna kadar bitiriyoruz" dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nden 2004'te başlatılan kazı çalışmalarını devralan Bitlis Eren Üniversitesi'nden bir ekip, Bitlis Kalesi'nin yıkılan surları yeniden onaracak. Ekip, surların dayandığı kaya blokları bulmak için çalışma başlattı. Söz konusu çalışmaların 2023'te tamamlanması bekleniyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, bölgede inceleme yaptı. 2 bin 500 yıllık kalenin eksik taşlarının tamamlanması ile 2 seyir terası ve yürüyüş yollarının inşasına başlandığını belirten Bitlis Valisi Çağatay, arkeolojik kazıların uzun sürdüğünü vurguladı.

TARİHİ KALEYE AHŞAP YÜRÜYÜŞ YOLU

Tarihi kalenin ziyarete açılması için büyük çaba harcandığını anlatan Vali Çağatay, "Bu süreçte kalemizin ziyarete açılabilmesi ve vatandaşlarımızın rahatça gezebilmeleri için ahşaptan yürüyüş yolu yapıyoruz. Ahşap yürüyüş yolundan seyir terasına ulaşan vatandaşlarımız, yeni ıslah edilmiş deresini, muhteşem millet bahçemizi, tarihi 1500'lü yıllara uzanan 10 tarihi köprümüzü, yine 1500'lü yıllara uzanan hamamımızı, hanlarımızı ve 700'lü yılların ortalarında yapılmış tarihi Ulu Cami'mizi de buradan izleme fırsatı bulacak. Bitlis, muhteşem bir şehir haline geldi. Muhteşem şehrin kalbinde de Bitlis Kale'miz yer alıyor" diye konuştu.

'TARİHİ KALE ZAMANLA YIPRANDI'

Türkiye'deki herkesi Bitlis'e davet eden Vali Çağatay, "Tarihi kale zamanla yıprandı. Kalenin ön kısmında yenileme çalışmaları yapılıyor. Arka tarafında da tabiat şartlarından dolayı göçme ve eksilme yaşanmış. Elimizdeki rölöve projelerle eksik taşların tamamını yenileyerek, burayı bütün bir kale haline getiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu restorasyonu tamamlayacağız. Yürüyüş yolu ve seyir teraslarını bu yılın sonuna kadar bitiriyoruz. Vatandaşlarımız kaleyi bu yıl rahat şekilde kaleyi gezme imkanı bulacak" dedi.

'DERE ÜSTÜ PROJESİNDE SONA GELDİK'

Dere üstü ıslah projesinin de tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Vali Çağatay, "Asfaltlama çalışması yapıyoruz. Kaldırım yapımı ise devam ediyor. Altyapı çalışmasını da tamamlayacağız ve ilkbaharda da ağaçlandırma ve çimlendirme yaparak dere üstü projesini bitireceğiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-10-30 10:19:09



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