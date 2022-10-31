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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar

DHA

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar


Hakan SARI/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden göl, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü, bugünlerde fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.
Gölün sonbahardaki eşsiz doğal güzelliğini görmek için geldiğini belirten Fırat Uz, sonbaharın bütün tonlarını bu bölgede gördüklerini söyledi. Uz, "Bölgeye kuş bakışı bakma fırsatımız da oldu. Doğayla iç içe güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Gölün her tarafında çok güzel fotoğraflar çekme imkânımız var. Herkesin bu harika yeri görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Doğasever Asya Varlı ise daha önce birçok etkinliğe katıldığını ama buranın gezdiği en güzel yerler arasında yer aldığını belirterek, "Nemrut Krater Gölü'ne ilk defa geliyorum. Burada eşsiz bir görsel şölen var. Şu anda onun tadını çıkartıyoruz. Renkler harika. Kavak ağaçların sararmış yaprakları, güneş ışığı ile birleşmesiyle eşsiz bir manzara sunuyor. Ben bu gezide bu kadar keyif alacağıma tahmin etmiyordum. İyi ki gelip burayı gördüm" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Hakan SARI
2022-10-31 11:39:56

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